Les voitures électriques sont trois fois plus dangereuses pour les piétons que les voitures thermiques

Une étude souligne que les voitures électriques sont responsables de plus d'accidents avec des piétons que les voitures thermiques en ville. Le silence des véhicules électriques n'a pas que du bon.

Les voitures électriques causent bien plus d'accidents impliquant des piétons que les voitures à essence ou hybrides, conclue une étude britannique relayée par The Guardian. D'après les chercheurs, le conducteur d'une voiture électrique est trois plus susceptible de heurter un piéton en zone urbaine que celui qui est au volant d'une voiture thermique. Au général (en zones urbaines et rurales), le risque est deux fois plus élevé avec un véhicule électrique.

La raison principale de cette immense différence est le bruit produit par les voitures. Si la forte réduction de la pollution sonore est à mettre au crédit des véhicules électriques, le silence de leur moteur peut mener à tromper la vigilance des piétons. “Les voitures électriques représentent un danger pour les piétons, car elles sont moins susceptibles d'être entendues que les voitures à essence ou diesel”, confirme Phil Edwards, auteur principal de l'étude et professeur d'épidémiologie et de statistiques à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Les voitures électriques, un véritable danger pour les piétons en ville

“Elles [les voitures électriques] sont beaucoup plus silencieuses que les voitures d’autrefois, et les piétons ont appris à se déplacer sur les routes en écoutant la circulation. Les conducteurs de ces véhicules doivent être extrêmement prudents”, ajoute le chercheur. L'échantillon de l'étude, publiée dans le Journal of Epidemiology and Community Health, est particulièrement vaste. Les données proviennent de 51,5 milliards de kilomètres parcourus en voiture électrique et de 4,8 billions de kilomètres effectués en voiture thermique. L'analyse se base sur 916 713 victimes d'accidents de la route au Royaume-Uni, dont 120 197 piétons.

En volume, les voitures thermiques provoquent bien sûr plus d'accident que les voitures électriques, étant donné qu'elles sont encore plus nombreuses. Mais si l'on rapporte les accidents aux kilomètres parcourus, le taux devient alors largement défavorable aux voitures électriques.

Outre le bruit du moteur, deux autres arguments peuvent expliquer cette tendance. À cause de leur batterie, les véhicules électriques sont bien plus lourds, ce qui peut allonger les distances d'arrêt. La moyenne d'âge des conducteurs de voiture électrique est aussi plus basse, traduisant un déficit d'expérience au volant par rapport aux conducteurs d'un véhicule thermique.

