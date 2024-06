Le Volvo EX30 a un gros problème logiciel qui rend le SUV électrique dangereux, la marque rappelle plus de 70 000 voitures

Volvo vient d'annoncer le rappel de tous ses modèles EX30 produits à ce jour en raison d'un problème logiciel. Cette décision intervient alors que d'autres grands constructeurs, tels que Tesla et Stellantis, ont également récemment procédé à des rappels massifs pour des raisons de sécurité.

Les rappels de véhicules sont monnaie courante dans l'industrie automobile, et sont très souvent déclenchés par des problèmes de sécurité. Récemment, Tesla a rappelé plus de 125 000 voitures en raison d'un défaut du système d'avertissement des ceintures de sécurité. De son côté, Stellantis, plus de huit millions de véhicules à cause d'airbags défectueux fournis par Takata. Même Peugeot a dû rappeler son nouveau SUV électrique e-3008 à cause de problèmes de soudure sur la traverse arrière de suspensions.

Volvo vient de rejoindre la liste des constructeurs procédant à des rappels massifs en rappelant tous les 71 956 EX30 fabriqués à ce jour. Celui-ci est dû à un problème logiciel qui fait passer le compteur de vitesse en mode test lors du démarrage du véhicule. La société a assuré que ce problème peut être résolu via une mise à jour en ligne, et les propriétaires peuvent l’effectuer eux-mêmes ou se rendre chez un concessionnaire pour la réaliser gratuitement.

Une simple mise à jour en ligne peut résoudre le problème des Volvo EX30

Heureusement, aucun accident ou blessure n’a été signalé en lien avec ce problème. Volvo a rassuré les propriétaires de EX30 en leur envoyant des notifications.

Pour bénéficier de cette mise à jour OTA, les propriétaires de EX30 ont deux options : soit lancer la mise à jour lorsque leur voiture le leur demande, soit se rendre chez un concessionnaire pour l'effectuer gratuitement. Le constructeur a également rassuré le public sur la simplicité et l'efficacité de cette dernière. Ce rappel massif, bien que préoccupant, montre comment Volvo cherche à rectifier rapidement les problèmes et à maintenir la confiance de ses utilisateurs.

Ce rappel affecte aussi bien les véhicules déjà en circulation que ceux encore en stock, démontre bien sûr la volonté de Volvo de ne laisser aucun véhicule potentiellement affecté sans correction. Les EX30 produits après cette mise à jour n’auront plus ce problème.