Votre émulateur préféré proposera bientôt des succès pour les jeux Wii, encore une raison de replonger

Vous avez déjà fait le tour 100 fois de vos jeux Wii favoris que vous connaissez par cœur ? Le projet RetroAchievements a une bonne surprise pour vous. En effet, celui-ci vient d'annoncer le lancement officiel de ses succès pour plus de 1400 titres, qui seront bientôt implémentés dans les émulateurs compatibles.

Nintendo Wii
Crédits : 123RF

Jouer à des jeux rétro, c'est bien. Mais quand lesdits jeux sont sortis il y a 10, voire 20 ans, il se peut que l'on ait eu le temps de faire le tour de la question depuis. Depuis, les développeurs ont trouvé une solution miracle pour faire rester les joueurs quelques heures de plus sur leur titre : les succès. Désinstaller un jeu sans l'avoir platiné au préalable ? Malheur ! Seulement voilà, les succès n'ont pas toujours été la norme dans l'industrie et manquent terriblement aux jeux de notre enfance.

Du moins, c'était le cas il y a quelques années. Depuis, un projet créé par des développeurs passionnés tente de combler ce vide. RetroAchievements, de son nom, est sûrement l'un des projets communautaires les plus impressionnants de ces dernières années dans le monde du jeu vidéo. Le principe est simple : l'équipe imagine un certain nombre de succès pour une sélection de jeu, met à disposition le code nécessaire pour les intégrer, que les développeurs d'émulateurs peuvent ensuite reprendre pour l'intégrer à leur application.

Sur le même sujet — Nintendo aime tellement les procès que la firme s’est battu pendant 15 ans à propos de la Wii

Les jeux Wii ont enfin droit à leurs propres succès

L'année dernière, RetroAchievements avait franchi une nouvelle étape en lançant ses succès pour les jeux GameCube. Pour l'occasion, l'équipe en avait alors profité pour annoncer que les jeux Wii seraient les prochains sur la liste et qu'ils devraient arriver d'ici mars 2026. Le timing a été respecté, au grand plaisir des rétrogamers. Hier soir, au moment de l'annonce, le site de RetroAchievements a été hors ligne pendant plusieurs heures, mis à mal par l'affluence record des internautes.

Et pour cause : la liste dévoilée par les développeurs est gigantesque. Au total, ce sont plus de 1400 jeux qui ont désormais droit à leurs propres succès. Désormais, il n'y a donc plus qu'à attendre que les développeurs d'émulateurs les intègrent à leur application. Ce qui, pour des émulateurs très populaires comme Dolphin, ne devrait plus prendre beaucoup de temps. Si vous souhaitez en profiter, la marche à suivre (relativement précise) est disponible sur le site de RetroAchievements.


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