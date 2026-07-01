Il parvient à émuler la Game Boy sur un écran e-Ink et joue à Pokémon en 60 FPS

eLe papier électronique, c'est certes très bien pour lire, mais c'est aussi, apparemment, parfait pour jouer à Pokémon. Si vous pensiez qu'un écran e-ink ne pouvait pas atteindre les 60 FPS, détrompez-vous, ce projet prouve le contraire.

émulateur gameboy e-ink

A priori, on n'aurait pas pensé à utiliser un écran e-ink pour autre chose qu'une liseuse. Si ces derniers ont la délicatesse d'être très peu énergivores, c'est bien pour une raison : en plus de se cantonner au noir et blanc, ces derniers ont un taux de rafraîchissement affreusement bas, qui a la fâcheuse tendance à laisser une image fantôme lorsque l'on tourne trop vite la page. Faire tourner un émulateur dessus serait donc, en théorie, de la pure sorcellerie.

C'est pourtant bien le projet dans lequel s'est lancé Wenting Zhan, non sans une petite idée derrière la tête. Le développeur est en effet l'une des têtes pensantes derrière Modo Labs, une entreprise qui, par un heureux hasard, commercialise justement des écrans e-ink avec un haut taux de rafraîchissement. Assez, selon lui, pour l'utiliser comme moniteur d'un émulateur de Game Boy.

Sur le même sujet — Plus besoin de ROM, cet émulateur transforme votre iPhone en Game Boy capable de lire les cartouches physiques

Jouer à Pokémon et Zelda sur du papier électronique, c'est possible

Pour mener à bien son idée, Wenting Zhan a utilisé un M5Stack PaperS3, une carte de développement servant de support pour des prototypes. Il lui a ensuite fallu régler plusieurs problèmes pour obtenir des performances acceptables. Pour ce faire, il a donc eu l'idée ingénieuse de demander à son appareil de ne rafraîchir que les pixels qui changent de couleur d'une image à l'autre. Autrement dit, si vous ne bougez pas votre personnage, le décor n'aura pas besoin d'être recréé entièrement pas l'émulateur.

Le développeur a ensuite eu recours au tramage, qui consiste à mélanger les pixels entre eux, pour obtenir quatre nuances de gris différentes, comme sur la première Game Boy. Le résultat est époustouflant : Zelda Link's Awakening et le Pokémon de première génération qui tournent à 60 FPS sur du papier électronique, on ne pensait pas voir ça de notre vivant.


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