Tous les jeux Nintendo 64 compatibles PC sans émulateur ? C’est désormais possible grâce à un simple logiciel

Une petite révolution est en cours dans le milieu du rétrogaming. N64 Recompiled, voici le nom d’un outil qui risque de beaucoup faire parler de lui dans les mois à venir. Et pour cause : il est capable de rendre n’importe quel jeu Nintendo 64 compatible nativement avec votre PC. On vous explique pourquoi c’est une révolution.

De nos jours, les solutions pour jouer à des jeux Nintendo 64 se comptent sur les doigts d’une main. Si votre vieille console est toujours en état de marche, alléluia, vous n’avez qu’à dépoussiérer votre cartouche et à l’insérer dans lecteur. Dans le cas contraire, ça se complique. Vous pouvez opter pour l’émulation, soit en souscrivant à un abonnement à Switch Online, soit en téléchargeant un émulateur sur PC ainsi que la ROM correspondante.

Puis, il existe une dernière solution, largement moins répandue, car bien plus technique à mettre en place : la décompilation. En théorie, le concept est simple. Plutôt que de développer un logiciel capable d’imiter une console, puis de faire toujours un jeu avec, la décompilation s’attaque directement au code du jeu en question. Pour faire court, il s’agit de « traduire » ce code source dans un langage de programmation compréhensible par un PC. Autrement dit, il s’agit de recoder le jeu en une application PC native.

Ce nouvel outil pourrait presque rendre l’émulation obsolète

Le processus a de nombreux avantages. Concrètement, qui dit jeu PC dit compatibilité avec toute la ribambelle de mods et d’améliorations visuelles, tels le ray tracing et les framerates débloqués. Seulement voilà, il est particulièrement long et fastidieux, ce qui le rend très difficile d’accès. Entre en jeu N64 Recompiled. Ce tout nouvel outil vient complètement changer la donne, et ce pour une raison simple : il est capable de recompiler n’importe quel jeu N64… en seulement 2 jours.

Comme son nom l’indique, N64 Recompiled ne décompile pas le code source d’un jeu. Une simple ROM lui suffit à recréer le jeu comme application native PC. Concrètement, il recompile le code de la ROM en langage C, puis lui ajoute diverses API, comme le moteur graphique Vulkan. Le processus devient ainsi beaucoup plus rapide, tout en profitant des mêmes avantages de la décompilation. Il suffit du fichier ROM pour le faire fonctionner.

Le développeur a d’ores et déjà publié une version recompilée de The Legend of Zelda : Majora's Mask sur Github, réalisé à l’aide de son logiciel. À ce rythme, c’est potentiellement toute la ludothèque Nintendo 64 qui sera disponible nativement sur PC d’ici quelques mois, sans aucun problème de compatibilité. À condition que Nintendo et son armée d’avocats ne viennent pas stopper nette cette petite révolution.