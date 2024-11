Le POCO X6 Pro vous a tapé dans l'oeil et vous avez l'intention de vous l'offrir ? Profitez de la période du Black Friday pour vous procurer le modèle 12/512 Go du smartphone à un prix très intéressant chez Amazon.

Prenez la direction du site Amazon où vous avez la possibilité d'avoir le POCO X6 Pro à un très bon prix. À l'occasion de la période du Black Friday 2024, le smartphone compatible avec la 5G et proposé en plusieurs coloris au choix est à 301,90 euros au lieu de 349,90 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le téléphone incluant 12 Go de RAM. Et pour 20 euros de moins, il existe aussi la version 8/256 Go du même smartphone.

Arrivé en même temps que le POCO M6 Pro, le X6 Pro de la même gamme dispose d'un écran Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes 1,5 K de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une résolution de 446 ppp. Le POCO X6 Pro lié à l'offre Amazon possède aussi un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, une mémoire vive de 12 Go, un espace de stockage de 512 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67 W et le système d'exploitation mobile Xiaomi HyperOS.

La partie APN du smartphone se compose d'une caméra principale de 64 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'une caméra avant de 16 MP. Enfin, la connectivité du téléphone est constituée d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, de la norme Wi-Fi 6 ou bien encore du GPS.