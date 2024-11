Redmi Note 13 Pro 5G : Xiaomi baisse drastiquement le prix de la version 512 Go avant le Black Friday

Xiaomi lance son Black Friday 2024 en avant-premières avec plusieurs offres déjà disponibles sur le site officiel de la marque. Le Redmi Note 13 Pro 5G fait notamment l’objet d’une grosse remise dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’autre bonne nouvelle, c’est que vous pouvez cumuler des centaines de Mi Points pour faire baisser davantage les prix sur vos prochains achats.

Le BLACK FRIDAY EN AVANT-PREMIÈRES CHEZ XIAOMI

Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 13 Pro 5G est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2024. Grâce au Black Friday qui vient de démarrer en avant-premières sur le site de Xiaomi, son prix est en forte baisse.

Cette offre est valable sur la version 512 Go du smartphone qui dispose aussi de 12 Go de RAM. Alors que ce modèle a été lancé à 449 € cette année, il est affiché à 321,90 € sur le site de Xiaomi en ce moment. Et si vous êtes un nouveau client, vous pouvez également bénéficier d’un coupon de réduction supplémentaire de 20 €.

Le smartphone revient ainsi au mieux à 301,90 € au lieu de 449,90 €, ce qui correspond à une réduction d’environ 150 €. Et grâce à l’accumulation des points de fidélité Mi Points sur le site de Xiaomi, cet achat vous permet de faire baisser le prix des prochains produits achetés sur mi.com.

Jusqu’à 322 Mi Points dès maintenant et 500 Mi Points + 50 € de coupon à partir du 13 novembre

Grâce à son système de Mi Points, Xiaomi vous permet d’accumuler des points de fidélité à faire valoir sur vos futurs achats sous forme de réduction ou de coupon. Chaque euro dépensé vous donne ainsi droit à 1 Mi Points.

Le Redmi Note 13 Pro 5G vous rapporte ainsi jusqu’à 322 Mi Points. En les convertissant en coupon, cela vous fait 15 € de réduction sur vos prochaines commandes, sauf sur les produits non éligibles.

De plus, dans le cadre des avant-premières du Black Friday, Xiaomi offre gratuitement 500 Mi Points + un coupon de 50 € à partir du 13 novembre 2024. La condition pour bénéficier de cette offre est de vous connecter à votre compte Xiaomi tous les jours du 13 au 17 novembre 2024 et de cliquer sur le bouton de récupération.

Une fois sur votre compte, ces points vous donnent droit à 75 € de réduction. En convertissant les 500 Mi Points en coupon, cela fait 25 € + 50 € de coupon supplémentaire.

Ce qu’il faut savoir sur le Redmi Note 13 Pro 5G

La promotion sur le Redmi Note 13 Pro 5G est l’une des meilleures offres actuellement disponibles sur le site de Xiaomi à l’occasion des avant-premières du Black Friday. Pour rappel, ce smartphone dispose d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2, l’une des meilleures puces milieu de gamme du moment.

Les performances sont d’autant plus confortables que le SoC est ici épaulé par 12 Go de RAM. Vous disposez également de 512 Go de stockage, ce qui devrait être suffisant pour la grande majorité des utilisateurs, y compris les plus gourmands en espace de stockage.

Le Redmi Note 13 Pro arbore un écran AMOLED de qualité dont la taille est de 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est de la partie photo, le smartphone s’appuie sur trois capteurs : un module principal de 200 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP ainsi qu’une caméra macro de 2MP pour les prises rapprochées.

Enfin, pour alimenter toute la machine, Xiaomi a fait le choix d’une batterie de 5 100 mAh qui offre une bonne autonomie. Et en cas de panne, vous pouvez compter sur une charge ultra rapide de 67 W qui permet de faire le plein en moins de 45 minutes.

