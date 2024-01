Poco M6 Pro, X6 et X6 Pro : les trois smartphones abordables de Xiaomi arrivent le 11 janvier 2024

POCO, la sous-marque de Xiaomi, a annoncé qu’elle tiendra une conférence le 11 janvier à l’occasion de laquelle on peut s’attendre à voir arriver trois nouveaux smartphones, si l’on en croit les fuites les plus récentes.

Poco est l’un des fabricants de smartphones à proposer des appareils au rapport qualité-prix toujours impressionnant, et cela ne devrait pas changer avec la prochaine génération, attendue dès le 11 janvier prochain. Sur les réseaux sociaux, Poco a simplement confirmé la date de l’événement, mais d’autres fuites sont venues nous en apprendre davantage sur les smartphones que l’on pouvait attendre.

Amazon a publié par erreur des pages pour 3 nouveaux smartphones : le Poco M6 Pro, le Poco X6 et le Poco X6 Pro. On connait donc désormais non seulement leur design, mais aussi leur fiche technique et même le prix de certains des modèles.

Le Poco M6 Pro arrive avec un écran OLED

Le Poco M6 Pro succède au Poco M5 de l’année dernière, et devrait marquer un changement de taille par rapport au modèle précédent. Si l’on retrouve la même puce à l’intérieur, une MediaTek Helio G99, c’est au niveau de l’écran que les utilisateurs auront droit à une bonne surprise. Poco a cette fois-ci opté pour un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme sur les autres séries les plus chères.

On retrouvera également jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui n’est pas courant sur un smartphone aussi abordable. Il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 67W.

Le Poco M6 Pro misera sur une configuration photo à 3 caméras, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie sera assurée par une caméra de 16 MP. Enfin, notons que le smartphone sera livré non pas avec Android 14, mais avec Android 13. Les utilisateurs n’auront pas non plus droit à HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, puisque celui-ci devrait arriver à la fin du mois de février sur le Xiaomi 14.

Sur X, @passionategeekz annonce que le Poco M6 Pro devrait être commercialisé en Europe à partir de 229 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 299 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les tarifs français pourraient être légèrement différents, mais cela nous donne déjà une bonne idée de ce qu’il faut attendre.

Le Poco X6 reprend les codes du Redmi Note 13 Pro

Du côté du Poco X6, si sa fiche technique vous dit quelque chose, c’est parce que le smartphone est presque identique au Redmi Note 13 Pro, sorti en Chine en septembre 2023. Ce dernier est sans surprise plus puissant que le Poco M6 Pro, et adopte un des derniers processeurs signés Qualcomm, le Snapdragon 7s Gen 2.

On retrouve là aussi un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais il devrait s’avérer plus résistant grâce à du verre Gorilla Glass Victus. Il est alimenté par une batterie un peu plus grosse de 5100 mAh, et celle-ci est compatible avec la recharge rapide 67W.

Côté photo, le smartphone utilisera un capteur principal de 64 MP, et non le capteur de 200 MP du Redmi Note 13 Pro. Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Il faudra aussi compter sur Android 13.

Le Poco X6 est attendue en Europe à 299 euros pour sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, toujours selon @passionategeekz. Il faudra aussi compter sur 329 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 369 euros pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Poco X6 Pro s’annonce beaucoup plus puissant

Enfin, pour le Poco X6 Pro, Xiaomi miserait cette fois-ci sur une configuration similaire le Redmi K70E chinois. On aura donc droit à un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, qui permet d’atteindre pas moins de 1 200 000 points sur le benchmark AnTuTu.

Le Poco X6 Pro pourra aussi compter sur un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide 67W, et toujours une configuration photo similaire avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.

Le smartphone serait proposé à partie de 349 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 419 euros pour sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.