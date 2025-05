Siri va enfin devenir plus intelligente sur les iPhone, et c’est grâce à Google

Apple et Google sont en discussions pour l'intégration de Gemini sur les iPhone. Cela permettrait de donner plus de choix aux utilisateurs et de rendre Siri plus polyvalente.

Google est actuellement en plein procès contre le ministère de la Justice des États-Unis, qui veut démanteler le groupe pour mettre un terme à sa situation de monopole sur le marché de la recherche web. La vente du navigateur Chrome est notamment dans les tuyaux à cet égard. Mais comme souvent dans ce genre d'affaire, on en apprend plus que prévu.

Sundar Pichai, PDG de Google, a fait savoir qu'un accord avec Apple était en train d'être ficelé pour intégrer Gemini aux iPhone. Les négociations pourraient aboutir en milieu d'année, pour un déploiement du modèle de langage de Google sur les iPhone d'ici fin 2025. On peut donc s'attendre à ce qu'iOS 19 propose Gemini aux utilisateurs, reste à savoir si ce sera le cas dès la première version stable, ou un peu plus tard via une mise à jour.

Une Siri boostée à Gemini bientôt disponible sur iPhone ?

Avec Gemini, Apple va pouvoir rendre Siri un peu plus utile et intelligente. La marque à la pomme avait promis de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour son assistant avec iOS 18 et la génération des iPhone 16, mais a échoué à répondre aux attentes, qu'elle avait elle-même créé. Apple est même poursuivi pour publicité mensongère outre-Atlantique, car la firme a largement communiqué sur des capacités de Siri qui n'existent toujours pas.

Apple est allé trop vite en besogne, souhaitant sans doute ne pas paraître trop largué sur le terrain de l'IA en annonçant des options qui ne sont absolument pas prêtes. L'entreprise est clairement en retard sur ses concurrents comme Google, Microsoft, ou même Meta. Elle est en consciente, puisqu'elle donne déjà la possibilité aux utilisateurs des iPhone compatibles Apple Intelligence de se brancher directement sur ChatGPT plutôt que sur ses propres modèles.

L'intégration de Gemini à iOS va donner plus de choix aux consommateurs, et on l'espère plus de raisons d'utiliser Siri. Dans son témoignage, Sundar Pichai précise qu'Apple prévoit d'ajouter plus de modèles d'IA tiers sur l'iPhone. Gemini sera donc en concurrence avec ChatGPT et d'autres services. Llama (Meta), Claude (Anthropic) ou encore Mistral pourraient être concernés.