Ce casque Sony avec réduction de bruit active est à moins de 55 € !

Si vous recherchez un excellent casque sans fil à tout petit prix, c’est le moment ou jamais de passer à l’action. À l’occasion des 25 ans d’Amazon, le casque à réduction de bruit active Sony WH-CH720N passe de 150€ à moins de 55€. On vous explique comment profiter de cette super offre.

Cette semaine, c’est double dose de bonnes affaires ! Amazon fête ses 25 ans en pleine période des French Days. Et pour marquer le coup, le géant de l’e-commerce a décidé de gâter ses clients avec des offres exclusives.

Son plus beau cadeau actuellement est un bon de réduction de 25 € dès 75 € d’achat. Mais attention, ce code change chaque jour et il est réservé aux 25 000 premiers utilisateurs. Autrement dit, mieux vaut ne pas trop attendre sous peine d’être très déçu. Aujourd’hui, le code à entrer est JEU25.

Et comme ce bon plan est cumulable avec les réductions déjà en cours, cela vous permet de réaliser de très belles affaires. Par exemple, on a trouvé pour vous un excellent casque sans fil Sony qui baisse de presque 100 euros. Au lieu de son prix de vente conseillé de 150 €, le casque Sony WH-CH720N est actuellement affiché à 79,99 €. Et en rajoutant le code promo JEU25, il chute encore à seulement 54,99 €. On vous met au défi de trouver un casque de cette qualité à ce prix !

Sony WH-CH720N : un casque sans fil performant à prix mini

Trouver un casque sans fil avec réduction de bruit active et un son de qualité pour moins de 100 euros peut être une recherche assez complexe. Le Sony WH-CH720N fait l’exploit de proposer cela pour moins de 55 €.

Ce casque offre un design ultraléger avec un poids plume de seulement 192 g. Mais cela ne se fait pas au détriment du confort puisqu’il est aussi très agréable à porter et donc idéal pour les longues sessions d’écoute.

D’un point de vue expérience sonore, le Sony WH-CH720N est fidèle à la signature Sony avec une patte sonore équilibrée et une restitution claire sur l’ensemble des fréquences. Il prend en charge les codecs SBC et AAC, et intègre la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) qui optimise la qualité des fichiers compressés pour un rendu plus riche.

Autre point déterminant quand on choisit un casque sans fil, il offre à la fois une autonomie généreuse et une recharge express. Vous pourrez l’utiliser en continu jusqu’à 50 heures d’écoute sans la réduction de bruit, et environ 35 heures avec. Et si vous avez besoin d’un coup de boost rapide, 3 minutes de charge suffisent pour profiter d’une heure de musique supplémentaire.