Galaxy Tab A9+ : Amazon propose la tablette Samsung à moins de 155 €, vite !

La Galaxy Tab A9+ est à un petit prix. En pleine période des French Days, Amazon célèbre ses 25 ans d'anniversaire et propose la tablette de Samsung à moins de 155 €, mais il va falloir faire vite.

Les French Days battent leur plein en ce moment. Et si Amazon ne participe pas officiellement à l'événement, il a choisi cette occasion pour célébrer ses 25 ans d'anniversaire. 25 ans, c'est 25 € offerts avec le code promo JEU25 chez le géant du commerce en ligne pour une sélection de produits. La Galaxy Tab A9+ est éligible à cette offre et voit son prix chuter sous la barre des 150 €.

Galaxy Tab A9+ : une belle offre à saisir chez Amazon

Au lieu de 179 €, la tablette Samsung tombe ainsi à 154 € très exactement avec le code JEU25. Cette offre concerne la version 64 Go de la tablette. Cela peut paraitre peu, mais pour un appareil qui n'est pas vraiment destiné à faire des photos, cette capacité peut être suffisante pour la majorité des utilisateurs. Et sinon, la Galaxy Tab A9+ existe aussi en 128 Go pour un prix nettement plus élevé.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi faire baisser le prix de cette version de 25 € avec le code JEU25. Elle passe ainsi à 274 € au lieu de 299 €. Pour info, le code promo JEU25 est valable seulement le jeudi 01 mai 2025 jusqu'à 23h59 sur les produits d'au moins 75 €, à quelques exceptions près. Mais si vous arrivez trop tard, pas de panique. Revenez à 9h le lendemain pour découvrir le nouveau code promo valable pour ce jour.

L'autre information très importante à retenir est que sur toute la période de la promotion, c'est à dire jusqu'au 6 mai 2025, vous ne pourrez profiter des 25 € de réduction qu'une seule fois avec votre compte, même avec le code promo d'un autre jour.

Pour rappel, la Galaxy Tab A9+ est une tablette d'entrée de gamme qui offre l'expérience Samsung à petit prix. Elle dispose d'un écran de 11 pouces et embarque un processeur à l'aise dans les tâches de tous les jours.