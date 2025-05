Le Nothing Phone 2a chute à 224€ seulement avec cette double promotion Amazon

Ce sont les 25 ans d’Amazon et, pour cet anniversaire, le géant américain a décidé de nous faire plaisir avec des réductions en pagaille et un code promo cumulable. Grâce à cela, vous pouvez trouver le Nothing Phone 2a à prix cassé.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En ce moment, ce sont les French Days mais pas seulement. C’est aussi l’anniversaire d’Amazon qui vient de souffler ses 25 bougies. Le temps passe si vite ! Et pour fêter cela, Amazon nous couvre de beaux cadeaux.

Le premier d’entre eux est un code promo particulièrement intéressant puisqu’il vous offre 25 euros de réduction dès 75 euros d’achat. C’est un code qui change chaque jour et qui n’est valable que pour les 25 000 premiers clients. Il faut donc se presser de l’utiliser sous peine qu’il vous passe sous le nez. Le code du jour est JEU25 et il est utilisable uniquement sur les produits vendus par Amazon.

Ce code est cumulable avec les promotions déjà en cours. Du coup, vous pouvez faire d’excellentes affaires. C’est le cas du très réussi et populaire Nothing Phone (2a). Habituellement vendu au prix de vente conseillé de 349 euros, il est actuellement affiché à 249 euros. Et en ajoutant dans votre panier le code JEU25, vous aurez 25 euros de réduction supplémentaire. Vous aurez donc ce modèle pour seulement 224 euros ! En plus, la livraison est gratuite.

Nothing Phone (2a) : un rapport qualité-prix imbattable

Dès le premier coup d'œil, on peut reconnaître un Nothing Phone avec son design emblématique transparent. C’est toujours le cas du Nothing Phone (2a), une version plus abordable mais pas moins intéressante du Nothing Phone (2).

Ainsi, le Nothing Phone (2a) embarque une puce MediaTek Dimensity 7200 Pro, suffisamment musclée pour rivaliser avec les meilleurs appareils de sa catégorie. Pour l’affichage, on profite d’une dalle OLED FHD+ de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le Nothing Phone (2a) modèle se dote d’une batterie de 5000 mAh et de la charge rapide 45 W.

La partie photo repose sur un capteur principal Samsung GN9 de 50 MP, épaulé par un ultra grand-angle JN1 de 50 MP, pour une couverture complète des besoins. À l’avant, les selfies sont assurés par une caméra IMX615 de 32 MP. Le tout est logé dans un châssis de 8,55 mm d’épaisseur pour 190 g, certifié IP54 contre les éclaboussures et la poussière.