Les HONOR 200 et 200 Lite sont presque à moitié prix pour le Black Friday sur Amazon, vite !

Déjà proposés à un rapport qualité-prix très intéressant à la base, les smartphones de la gamme HONOR 200 voient leurs tarifs baisser drastiquement à l’occasion du Black Friday. Les HONOR 200, 200 Lite et 200 Smart n’ont jamais été aussi abordables.



Lancée en 2024, la gamme des HONOR 200 succède à la série HONOR 90 qui a connu un beau succès l’année dernière, tout comme le HONOR 70 l’année d’avant. La marque réalise ainsi un retour remarquable sur le segment concurrentiel des smartphones milieu de gamme, après avoir récupéré l’ensemble de ses droits sur le système d’exploitation Android.

Le HONOR 200 est un smartphone au design premium, avec une solide fiche technique. Il est proposé à un tarif plus abordable que la plupart des concurrents de son segment. C’est une excellente alternative aux smartphones haut de gamme avec un prix situé sous la barre des 400 € grâce aux promos du Black Friday.

Le HONOR 200 Lite est un autre modèle au rapport qualité-prix agressif. C’est une version allégée du HONOR 200 qui a été lancé cette année au prix de 329 €, mais son prix est actuellement en forte baisse sur Amazon, toujours grâce au Black Friday en avant-première.

Le HONOR 200 Lite passe à 199 € au lieu de 329 € : la meilleure offre de la marque

Comme son nom le laisse entendre, le HONOR 200 Lite est donc une version plus compacte du HONOR 200. Il s’adresse à ceux qui recherchent un smartphone équilibré pour un tarif avoisinant les 300 €. Mais grâce au Black Friday, le prix du smartphone passe à seulement 199 € sur Amazon.

De quoi réaliser une économie de 130 €, ce qui correspond à une réduction de 40% par rapport au prix habituel constaté sur le site honor.com. Si vous avez prévu d’acheter un smartphone à moins de 200 € pendant le Black Friday, cette offre est donc une opportunité.

Pour un modèle de sa gamme, le HONOR 200 Lite affiche un design fin et plutôt agréable. Sous le capot, on retrouve un processeur Dimensity 6080 qui offre des performances confortables pour les usages classiques du quotidien.

Ce smartphone se décline en une version unique disposant de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Son écran de type AMOLED a une taille de 6,7 pouces, en définition Full HD+. La partie photo se compose quant à elle de trois capteurs à l’arrière : un module principal de 108 MP qui assure de belles prises dans de bonnes conditions d’éclairage.

Ce capteur est épaulé par une caméra ultra grand-angle de 5 MP et par un macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Enfin, le HONOR 200 Lite dispose d’une batterie 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 35W.

HONOR 200 à 399 €, un rapport qualité-prix imbattable

Si vous en voulez un peu plus, le HONOR 200 est un smartphone encore plus confortable qui a été lancé en 2024 au prix de 649 €. Avec le Black Friday, il s’affiche à seulement 399 € sur Amazon en ce moment. Cela correspond à une réduction non négligeable de 250 €.

Pour un tel prix, le HONOR 200 est un smartphone performant, avec un design séduisant et une partie photo de qualité. Cette année, HONOR met en avant son partenariat avec les studios Harcourt Paris dont le savoir-faire a été mis à contribution pour peaufiner le traitement logiciel des photos en mode Portrait.

La partie matérielle des photos repose quant à elle sur trois capteurs à l’arrière : une caméra grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x. Pour les selfies, le HONOR 200 s’appuie sur un capteur grand angle de 50 MP.

Sous le capot, le smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 7 Gen 3 qui est un processeur performant, épaulé par 12 Go ou 16 Go de RAM. Enfin, on retrouve également une batterie de 5200 mAh qui est compatible avec une grosse charge rapide de 100W.

Le prix du HONOR 200 Smart 5G tombe à 179 € pour le Black Friday

Le HONOR 200 Smart représente l’entrée de gamme de la série des HONOR 200. Lancé en septembre 2024, il s’adresse à ceux qui recherchent un smartphone correct pour un budget situé aux alentours des 200 €. La version de base est d’ailleurs proposée au prix conseillé de 219 €.

En ce moment, il est possible de l’avoir à seulement 179 € grâce à l’opération Black Friday de HONOR qui démarre à l’avance en partenariat avec Amazon.

Vous bénéficiez ici d’une réduction de près de 20%, ce qui est non négligeable considérant le tarif compétitif du smartphone à la base. Le modèle fait évidemment quelques concessions sur le papier, sans pour autant décevoir pour son segment de prix.

Il dispose en effet d’un écran Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est plutôt rare pour ce prix-là. Pour propulser la machine, HONOR a fait le choix d’un SoC Snapdragon 4 Gen 2 accompagné de quelques 4 Go de RAM. Le HONOR 200 Smart dispose par ailleurs d’une grosse batterie de 5200 mAh compatible avec une charge rapide de 35W.

