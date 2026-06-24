Redmi Pad 2 Pro : la tablette de Xiaomi passe à prix sacrifié pour les soldes, vite !

Normalement en vente à 449,99 €, la Redmi Pad 2 Pro est actuellement affichée à prix cassé pour le lancement des soldes. La Fnac et Darty proposent l’excellente tablette de Xiaomi à 209,99 € seulement. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de fondre rapidement !

Redmi Pad 2 Pro

La période tant attendue des amateurs de bons plans est enfin là. Durant les Soldes d’été qui se tiennent cette année du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet inclus, vous trouverez de belles promotions sur de nombreux produits high-tech. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix !

Xiaomi a réussi à devenir une marque indispensable dans nos maisons en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. C’est le cas de la Redmi Pad 2 Pro qui cumule les bons points pour un prix très attractif. En effet, cette puissante tablette est normalement en vente à 449,99 €. Mais durant les Soldes, vous pouvez vous l’offrir à 209,99 € seulement. C’est un prix ultra canon à ne pas manquer !

Quelles sont les caractéristiques de la Redmi Pad 2 Pro ?

Dotée d’une puissante puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est une tablette puissante qui ne craint ni les applications exigeantes, ni les utilisations intensives. On retrouve aussi un espace de stockage de 128 Go pour conserver vos précieux contenus directement dans la tablette.

Côté écran, la Redmi Pad 2 Pro est équipée d’une grande dalle de 12,1 pouces riche de plus de 1 milliard de couleurs. Grâce à sa résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels) et son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, vous profitez d’images fluides, colorées et contrastées. Si vous souhaitez utiliser votre tablette pour du streaming, c’est un modèle idéal regarder des films et des séries sur Netflix, Disney+, Prime Video…

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque cette tablette embarque une batterie XXL de 12 000 mAh. Cela vous offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.


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