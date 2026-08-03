Osmo Action 6 : plus de 110 € de réduction sur la dernière caméra d’action de DJI, vite !

Le marché des caméras d’action a été bouleversé par l’arrivée de la marque de drone DJI. Le géant chinois a su développer très rapidement un modèle qui est venu concurrencer et dépasser l’iconique GoPro avec sa sixième génération d’Osmo Action. Et bonne nouvelle, ce modèle est actuellement à prix cassé sur AliExpress !

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Depuis quelques années, DJI s’est diversifiée en ne proposant plus seulement des drones mais aussi des caméras grand public. Ainsi, sa gamme Osmo Action propose des Action Cam d’excellente facture avec un rapport qualité-prix très intéressant. Il y a quelques mois, la marque chinoise a sorti la DJI Osmo Action 6 qui embarque toutes les dernières technologies pour en faire l’une des meilleures caméra d’action du moment.

Si vous voulez vous l’offrir, c’est le moment de craquer. Elle est à prix cassé sur AliExpress. Habituellement en vente à 436 euros, elle est disponible sur le site de e-commerce pour 355,88 euros. Et ce n’est pas fini ! Avec le code PHDFRS30, son prix chute de 30 euros supplémentaires et passe à seulement 325,88 euros. Mais attention, à ce prix, les stocks risquent de ne pas faire long feu !

Quelles sont les caractéristiques de la caméra d’action DJI Osmo Action 6 ?

La DJI Osmo Action 6 est équipé d’un capteur plus grand que sur les précédentes générations puisqu’il fait 1/1,1 pouce. Et ce n’est pas un détail puisque cet élément vous permet de faire des images de meilleure qualité quand il fait sombre mais aussi d’offrir un rendu global mieux contrasté.

Avec cette caméra, vous pourrez tourner des vidéos en 4K/120 fps. Cerise sur le gâteau, elle vous permet même de choisir au montage entre une version 4K horizontale ou verticale. C’est parfait pour pouvoir poster vos vidéos dans la meilleure version possible sur différents réseaux sociaux. En plus, vous profitez de la technologie de stabilisation d’images RockSteady 3.0+. C’est bluffant. Même en fixant la caméra à un guidon de VTT qui dévale une montagne, vous obtiendrez un plan stable et agréable à visionner.

La caméra d’action Osmo Action 6 a aussi été conçue pour être résistante. Notamment aux environnements extrêmes puisque vous pouvez l’utiliser dans une large plage de température entre -20°C et + 45°C. Elle fonctionnera aussi sous l’eau puisqu’elle est étanche jusqu’à 20 m sans boîtier.

Enfin, l’autonomie atteint 4 heures d’utilisation par batterie. Vous aurez donc largement de quoi pour filmer tous vos exploits sportifs. Et la bonne nouvelle pour finir, vous avez 50 Go de stockage interne donc pas besoin d’acheter en plus une carte Micro SD.