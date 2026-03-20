Avec sa batterie de 6 500 mAh et une recharge fulgurante, le Poco M8 Pro s’affiche à un prix choc

Le Poco M8 Pro 5G est à un très bon prix grâce à une double réduction proposée par AliExpress. Pour moins de 270 €, c’est une bonne affaire pour ceux qui cherchent un smartphone efficace, avec une grosse autonomie.

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La gamme des Poco M est connue pour son positionnement compétitif, offrant des performances confortables pour un prix accessible. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 262,99 € au lieu de 353 € sur AliExpress, avec le code promo FRASPHD30, soit une réduction de 25%. Vous économisez 90 €.

Une version de 512 Go est également disponible pour une trentaine d’euros supplémentaires. Cette offre est valable pour un stock limité. N’hésitez donc pas à en profiter avant qu’il ne soit trop tard. Le produit bénéficie d’une livraison gratuite depuis la France, dans un délai de 2 à 6 jours. Vous avez la possibilité de payer en deux fois avec PayPal.

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Un smartphone endurant, avec de bonnes performances

L’une des grandes forces du Poco M8 Pro, c’est sa batterie de grande capacité : 6 500 mAh. De quoi tenir facilement jusqu’à 2 jours. C’est un argument de poids sur un marché où la plupart des concurrents peinent à tenir la journée. La puissance de charge est tout aussi impressionnante : 100 W, ce qui permet de charger l’appareil intégralement en moins de 45 minutes.

Le Poco M8 Pro dispose par ailleurs d’un grand écran AMOLED 6,83 pouces (2772 x 1240 px), avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une bonne luminosité qui garantit une excellente lisibilité en plein soleil. La dalle est protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2.

Pour ce qui est des performances, le smartphone s’appuie sur un processeur Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Enfin, la partie photo s'articule autour d'un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 32 MP. Pour moins de 300 €, le Poco M8 Pro 5G est un milieu de gamme convaincant.