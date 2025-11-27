Poco M7 Pro 5G : le smartphone Xiaomi est à moins de 150 € pour le Black Friday

Le Poco M7 Pro 5G tombe à son prix le plus bas pour le Black Friday. Il est à moins de 150 € en ce moment, mais il va falloir faire vite.

Le Poco M7 Pro est le modèle le plus récent de la gamme des Poco M, connue pour ses prix compétitifs. Ce modèle d'entrée de gamme a été lancée il y a quelques mois à 243 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est l'un des modèles les plus accessibles de Poco.

Grâce au Black Friday AliExpress, le Poco M7 Pro tombe à son prix le plus bas. Il est actuellement à 133,60 € avec le code BFFR20, ce qui correspond à une réduction de 45%, soit quasiment la moitié du prix de référence. La version disposant de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte environ 20 € de plus. Comptez 152 € au lieu de 299 €, toujours avec le code BFFR20.

Poco M7 Pro : un smartphone pas cher qui ne manque pas d'argument

Le Poco M7 Pro est équipé de la puce Dimensity 7025-Ultra que l'on retrouve sur d'autres modèles comme le Redmi Note 14 5G et le Honor 400 Lite. Associée à 12 Go de RAM, elle assure des performances très correctes pour ce prix-là. De quoi profiter d'une bonne fluidité pour les tâches les plus courantes du quotidien.

Le Poco M7 Pro dispose d'un écran de bonne facture : une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo quant à elle s'appuie sur capteur principal de 50 MP, un ToF de 2 MP pour la profondeur, ainsi que d'un capteur frontal de 20 MP.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge rapide à 45W. En dehors d'AliExpress, le Black Friday suit son cours sur Boulanger, Amazon, ou encore Fnac Darty. C'est la dernière ligne droite du marathon promotionnel du mois de novembre.