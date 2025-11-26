Black Friday POCO X7 Pro : le smartphone passe sous la barre des 195 €, vite !

AliExpress profite du Black Friday 2025 pour proposer le POCO X7 Pro à un prix très abordable. En ce moment, l'excellent smartphone de la filiale de Xiaomi passe à moins de 200 euros grâce à un code promotionnel.

Le site e-commerce AliExpress fait aussi son Black Friday. Durant l'événement commercial et ce, jusqu'au 3 décembre 2025, les clients de la plateforme en ligne peuvent s'offrir le POCO X7 Pro à moins de 200 euros.

En effet, le smartphone du constructeur asiatique, incluant 8 Go de RAM, passe de 222,13 euros à 192,13 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il est conseillé de saisir le coupon BFFR30 avant la validation définitive de la commande.

Le prix du POCO X7 Pro devient abordable pour le Black Friday

Lancé par Xiaomi il y a près d'un an, le X7 Pro de la gamme POCO est doté d'un écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 × 1220 pixels, une densité de près de 446 ppp, une résolution de 1,5 K et un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Compatible avec la 5G, le POCO X7 Pro affiché à 192,13 euros sur AliExpress embarque également un processeur Dimensity 8400-Ultra, un espace de stockage de 256 Go, le système d'exploitation HyperOS 2 et une batterie de 6000 mAh avec l'HyperCharge à 90 W.

Quant à l'APN, le smartphone comprend un capteur grand-angle de 50 MP avec OIS (f/1.5), un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) et une caméra frontale de 20 MP (f/2.2) dédiée à la prise de selfies. Enfin, la connectivité du smartphone est composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 6, d'un port USB-C, du GPS, du NFC et d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.