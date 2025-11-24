La Fnac et Darty envoient du lourd pour le Black Friday : les meilleures offres de la dernière ligne droite
Nous entrons dans la dernière ligne droite du Black Friday chez la Fnac et Darty. Les deux boutiques intensifient les promos jusqu'à la fin du mois. Voici les offres incontournables du moment.
Il ne vous a sans doute pas échappé que la Fnac et Darty ont démarré le Black Friday dès le début du mois de novembre. Les deux sites proposent depuis des vagues de promotions dans toutes les catégories de produits. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres déjà disponibles sur les produits high-tech. De quoi réaliser de belles économies sur vos achats de fin d'année.
Black Friday Fnac Darty : les meilleures offres sur les consoles et jeux
- Pack de 2 jeux PS5 Assasin's Creed Mirage + Outlaw à 29,99 € au lieu de 79,99 €
- Manette Xbox Series à 45,99 € au lieu de 64,99 €
- Manette DualSense PS5 à 54,99 € au lieu de 74,99 €
- PS5 Slim, Digitale et Pro à partir de 349 € au lieu de 449 €
Smartphones et tablettes
- Galaxy Tab A9+ 128 Go à 189 € au lieu de 270 €
- Pack Redmi Pad 2 + étui + clavier + stylet à 199 € au lieu de 329 €
- Pack tablette Redmi Pad Pro + Housse de protection + écouteurs Redmi Buds 6 active à 239 € au lieu de 359 €
- Tablette Lenovo IdeaTab Pro avec clavier + stylet à 299 € au lieu de 549 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 Pro à 429 € au lieu de 529 € sur la Fnac et Darty
- Samsung Galaxy Z Flip 4 à 499 € au lieu de 1 112 €
- Google Pixel 9 à 499 € au lieu de 899 € sur la Fnac et Darty
- Google Pixel 10 à 599 € au lieu de 899 €
- Galaxy Z Flip 7 FE à 699 € au lieu de 1002 € sur la Fnac et Darty
- Pack Pixel 10 Pro avec chargeur sans fil + filaire 67W à 899 € au lieu de 1 249 € (dont 100 € de bonus reprise)
- iPhone 16 Pro Max à 1 199 € au lieu de 1479 €
Audio
- Casque gamer HyperX Cloud Alpha à 49 € au lieu de 99 € sur la Fnac et Darty
- Ecouteurs Nothing Ear (a) à 59 € au lieu de 99 €
- Casque gaming Logitech G Pro X à 79 € au lieu de 149 €
- Enceinte JBL Flip 7 à 119 € au lieu de 149 €
- Casque Bose Quietcomfort SC à 189 € au lieu de 289 €
- Ecouteurs Sony WF-1000 XM5 à 199 € au lieu de 249 €
- Casque Sony WH-1000 XM5 à 249 € au lieu de 299 €
- Casque Bose QuietcComfort Ultra à 299 € au lieu de 399 €
- Barre de son Samsung B-Series HW-B660F 2025 (Dolby Atmos 3.1 Ch) à 199 € au lieu de 329 € sur la Fnac et Darty
Maison / objets connectés
- Pack de 3 ampoules Philips Hue avec pont + télécommande à 99 € au lieu de 149 €
- Friteusse sans huile Moulinex EasyFry 9L à 139 € au lieu de 239 €
- Ecovacs DEEBOT T30C à 349 € au lieu de 499 €
- Aspirateur robot Ecovacs T50 Max Pro à 549 € au lieu de 999 €
- Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo avec radiocommande écran à 779 € au lieu de 1 129 €
Informatique
- Imprimante multifonction HP Envy Inspire 7224e Instant Ink à 59 € au lieu de 129 € sur la Fnac et Darty
- Écran gamer 1080p MSI G24C4 E2 24″ incurvé à 89 € au lieu de 141 € sur Fnac et Darty
- MacBook Air M1 reconditionné à 549 € au lieu de 799 €
- Écran gamer Samsung Odyssey G9 à 599 € au lieu de 799 €
- Asus VivoBook OLED avec AMD Ryzen 7 7730U, 16/512 Go à 629 € au lieu de 799 €
- Galaxy Book 4 Pro à 799 € au lieu de 1499 €
- PC portable gamer HP Victus 15 avec RTX 5050, Ryzen 5, 24/512 Go à 799 € au lieu de 1 300 €
- MacBook Air M4 à 899 € au lieu de 1 199 €
- PC portable gamer MSI Crosshair 16″ (RTX 5070, Core Ultra 7, 16/512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 999 €
Black Friday Fnac Darty : les meilleurs offres sur les TV
- TV LG Mini Led QNED 87 de 55 pouces à 649 € au lieu de 799 € (549 € avec Darty Max)
- TV LG Mini Led QNED 87 de 65 pouces à 749 € au lieu de 899 € (599 € avec Darty max)
- TV Samsung Mini Led Neo Qled QN85F de 55 pouces à 799 € au lieu de 999 € et 65 pouces à 999 € au lieu de 1399 €
- TV LG OLED C5 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €
- TV LG OLED C5 65 pouces à 1 399 € au lieu de 1699 €
- TV OLED Philips Ambilight 810 de 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 € et 65 pouces à 1399 € au lieu de 1899 €
Galaxy Z Flip 7 FE et Flip 4 dès 499 €
Vous aimeriez vous offrir un smartphone pliable de Samsung depuis bien longtemps, mais êtes rebuté par leur prix ? C'est le moment plus que jamais de sauter le pas. À l'occasion du Black Friday, les Z Flip 7 FE et Z Flip 4 sont proposés à des prix bien abordables chez la Fnac et Darty.
Alors qu'il a été lancé à plus de 1 000 €, le Galaxy Z Flip 4 est actuellement à 499 € en ce moment chez Fnac Darty. Pour 200 € de plus, vous pouvez vous offrir le tout récent Z Flip 7 FE qui est à 699 € au lieu de 1 002 €.
Tablette Xiaomi Pad 7 Pro à 429 € au lieu de 529 €
La tablette Xiaomi pad Pro offre l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché. C'est une tablette performante qui s'appuie sur la puce Snapdragon 7+ Gen 3 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle dispose d'un bel et grand écran de 11,2 pouces, en définition 3,2K et avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.
C'est une fiche technique très confortable pour une tablette proposée moins chère que ses équivalents chez la concurrence. Et grâce au Black Friday, la Xiaomi Pad 7 Pro de vient encore moins chère. Elle est en effet à 429 € au lieu de 529 €, ce qui la rend encore plus intéressante.
MacBook Air M1 reconditionné à 549 € au lieu de 749 €
Le MacBook Air M1 n'est plus tout jeune, mais reste encore un excellent modèle en 2025. Sa puce M1, présentée comme une révolution à son lancement n'a pas perdu grand-chose de ses atouts. Si vous recherchez un MacBook solide pour moins de 600 €, le MacBook Air M1 est disponible à 549 € au lieu de 749 € en recautionné chez la Fnac et Darty dans le cadre du Black Friday.
Ecovacs DEEBOT T30C à 349 € au lieu de 499 €
Cet aspirateur robot a été lancé cette année à 699 € et cela reste son prix conseillé, même s'il est souvent en promo ces derniers mois autour de 499 € chez Darty. Et grâce au Black Friday, son prix descend encore plus bas et se retrouve en ce moment à 349 €. L'Ecovacs Deebot T30C est ainsi à moitié prix.
Il s'agit d'un aspirateur robot 2-en-A qui aspire et lave simultanément et avec une bonne efficacité, y compris les bords et coins. Il est livré avec un sac à poussière et une serpillère lavable. Son autonomie est de 3 heures.
TV LG Mini Led QNED 87 de 55 pouces (2025) à 649 € au lieu de 799 €
C'est une excellente TV QNED Mini Led proposée à un tarif très abordable. Et grâce au Black Friday chez Fnac Darty, son prix baisse davantage pour s'établir à 649 €, soit 150 € de réduction supplémentaire sachant qu'elle a été lancée à 1 399 € cette année.
Pour ce qui est de ses caractéristiques, cette TV QNED haut de gamme offre une excellente qualité d'image, avec un contraste proche de celle des TV OLED, rétro-éclairage Mini LED oblige. En effet, cette catégorie de téléviseur profite d'un local dimming (gradation locale) avancé, avec de nombreuses zones de rétro-éclairage.
Enfin, elle convient à toutes les catégories d'utilisateurs, y compris aux gamers, avec ses ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz et ses différents modes dédiés aux joueurs.
