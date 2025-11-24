La Fnac et Darty envoient du lourd pour le Black Friday : les meilleures offres de la dernière ligne droite

Nous entrons dans la dernière ligne droite du Black Friday chez la Fnac et Darty. Les deux boutiques intensifient les promos jusqu'à la fin du mois. Voici les offres incontournables du moment.

Il ne vous a sans doute pas échappé que la Fnac et Darty ont démarré le Black Friday dès le début du mois de novembre. Les deux sites proposent depuis des vagues de promotions dans toutes les catégories de produits. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres déjà disponibles sur les produits high-tech. De quoi réaliser de belles économies sur vos achats de fin d'année.

Black Friday Fnac Darty : les meilleures offres sur les consoles et jeux

Smartphones et tablettes

Audio

Maison / objets connectés

Informatique

Black Friday Fnac Darty : les meilleurs offres sur les TV

Galaxy Z Flip 7 FE et Flip 4 dès 499 €

Je profite de ce bon plan (Z Flip 7 FE)

Je profite de ce bon plan (Z Flip 4)

Vous aimeriez vous offrir un smartphone pliable de Samsung depuis bien longtemps, mais êtes rebuté par leur prix ? C'est le moment plus que jamais de sauter le pas. À l'occasion du Black Friday, les Z Flip 7 FE et Z Flip 4 sont proposés à des prix bien abordables chez la Fnac et Darty.

Alors qu'il a été lancé à plus de 1 000 €, le Galaxy Z Flip 4 est actuellement à 499 € en ce moment chez Fnac Darty. Pour 200 € de plus, vous pouvez vous offrir le tout récent Z Flip 7 FE qui est à 699 € au lieu de 1 002 €.

Tablette Xiaomi Pad 7 Pro à 429 € au lieu de 529 €

Je profite de ce bon plan (Fnac)

Je profite de ce bon plan (Darty)

La tablette Xiaomi pad Pro offre l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché. C'est une tablette performante qui s'appuie sur la puce Snapdragon 7+ Gen 3 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle dispose d'un bel et grand écran de 11,2 pouces, en définition 3,2K et avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.

C'est une fiche technique très confortable pour une tablette proposée moins chère que ses équivalents chez la concurrence. Et grâce au Black Friday, la Xiaomi Pad 7 Pro de vient encore moins chère. Elle est en effet à 429 € au lieu de 529 €, ce qui la rend encore plus intéressante.

MacBook Air M1 reconditionné à 549 € au lieu de 749 €

Je profite de ce bon plan (Darty)

Le MacBook Air M1 n'est plus tout jeune, mais reste encore un excellent modèle en 2025. Sa puce M1, présentée comme une révolution à son lancement n'a pas perdu grand-chose de ses atouts. Si vous recherchez un MacBook solide pour moins de 600 €, le MacBook Air M1 est disponible à 549 € au lieu de 749 € en recautionné chez la Fnac et Darty dans le cadre du Black Friday.

Ecovacs DEEBOT T30C à 349 € au lieu de 499 €

Je profite de ce bon plan

Cet aspirateur robot a été lancé cette année à 699 € et cela reste son prix conseillé, même s'il est souvent en promo ces derniers mois autour de 499 € chez Darty. Et grâce au Black Friday, son prix descend encore plus bas et se retrouve en ce moment à 349 €. L'Ecovacs Deebot T30C est ainsi à moitié prix.

Il s'agit d'un aspirateur robot 2-en-A qui aspire et lave simultanément et avec une bonne efficacité, y compris les bords et coins. Il est livré avec un sac à poussière et une serpillère lavable. Son autonomie est de 3 heures.

TV LG Mini Led QNED 87 de 55 pouces (2025) à 649 € au lieu de 799 €

Je profite de ce bon plan

C'est une excellente TV QNED Mini Led proposée à un tarif très abordable. Et grâce au Black Friday chez Fnac Darty, son prix baisse davantage pour s'établir à 649 €, soit 150 € de réduction supplémentaire sachant qu'elle a été lancée à 1 399 € cette année.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, cette TV QNED haut de gamme offre une excellente qualité d'image, avec un contraste proche de celle des TV OLED, rétro-éclairage Mini LED oblige. En effet, cette catégorie de téléviseur profite d'un local dimming (gradation locale) avancé, avec de nombreuses zones de rétro-éclairage.

Enfin, elle convient à toutes les catégories d'utilisateurs, y compris aux gamers, avec ses ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz et ses différents modes dédiés aux joueurs.