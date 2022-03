Redmi Note 10 Pro : belle offre à saisir sur l’excellent smartphone Xiaomi

L'excellent Redmi Note 10 Pro fait l'objet d'un bon plan chez Amazon. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le smartphone signé Xiaomi bénéficie de plus de 80 euros de réduction sur son prix conseillé. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Alors que les nouveaux POCO M4 Pro et POCO X4 Pro 5G de la firme Xiaomi sont déjà en promotion sur le site Amazon, le géant de l'e-commerce a décidé de rendre le Redmi Note 10 Pro plus abordable.

En effet, jusqu'au mardi 15 mars 2022, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est proposé dans son modèle 128 Go par Amazon au tarif précis de 245,16 euros au lieu de 329,90 euros. Le prix réduit est obtenu par l'intermédiaire d'un coupon de réduction qui doit être coché sur la fiche produit. Pour information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais, et possède une garantie de deux ans.

Sorti en mars 2021, le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi est un smartphone de milieu de gamme qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5020 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Quant à la partie photo, elle est composée d'un quadruple capteur principal de 108 + 8 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.