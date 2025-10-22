Ce minuscule moteur électrique est plus puissant que quatre Tesla Model Y réunis

Un moteur électrique miniature vient de bouleverser les chiffres connus jusqu’ici. Son secret réside dans une conception inédite capable de générer une puissance hors norme tout en restant incroyablement léger. Cette avancée risque bien de transformer les véhicules électriques de demain.

Depuis plusieurs années, les constructeurs cherchent à concilier puissance et légèreté dans le domaine des véhicules électriques. Le défi consiste à créer des moteurs capables de délivrer une énergie maximale sans alourdir les batteries ni compromettre l’autonomie. C’est dans ce contexte que la recherche autour des moteurs à flux axial a pris une importance croissante.

L’entreprise britannique YASA, déjà reconnue pour ses innovations dans ce domaine, vient de franchir une nouvelle étape. Son dernier prototype de moteur à flux axial a établi un record officieux de densité de puissance. Pesant à peine 12,7 kg, il a atteint une puissance maximale de 750 kilowatts, soit plus de 1 000 chevaux. Contrairement à un moteur-roue, ce modèle est installé dans le châssis du véhicule, ce qui permet de réduire le poids global tout en améliorant l’efficacité énergétique de ce dernier.

Le moteur électrique de 12 kg signé YASA développe plus de puissance que quatre Tesla Model Y

Ce moteur affiche une densité de puissance inédite de 59 kW/kg, il dépasse de 40 % le précédent record détenu par la société YASA elle-même. À titre de comparaison, cette prouesse équivaut à la puissance combinée de quatre Tesla Model Y standard, tout en pesant autant qu’un simple vélo. Lors des essais sur banc, le prototype a aussi démontré une capacité à fournir entre 350 et 400 kW de manière continue. Ce dernier confirme ainsi son efficacité dans des conditions réelles.

Au-delà de la performance brute, cette conception repose sur des matériaux standards et un format adaptable à la production en série. YASA prévoit déjà d’intégrer cette technologie dans les futures plateformes électriques de Mercedes-AMG, dont elle est une filiale. Plus léger et plus compact qu’un moteur radial classique, ce modèle central pourrait améliorer l’autonomie des véhicules tout en réduisant le coût énergétique.

Si cette innovation se démocratise, elle pourrait marquer un tournant majeur pour l’industrie automobile électrique. Elle ouvrirait la voie à des voitures plus performantes, plus légères et plus abordables, capables de rivaliser avec les modèles thermiques les plus puissants.