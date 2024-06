Windows pourrait tourner sur un iPhone grâce à un émulateur, mais ça n’arrivera jamais

Malgré le récent boom des émulateurs sur iOS qui permettent de jouer à des jeux rétro, Apple refuse catégoriquement l’émulation Windows sur ses appareils mobiles. Les utilisateurs d'iPhone devront se contenter d'autres systèmes d'exploitation pour émuler leurs logiciels PC favoris.

Ces derniers mois ont été marqués par une vague d’émulateurs qui ont débarqué sur la plateforme iOS de l’iPhone. Grâce à des modifications des règles de l’App Store, des applications comme Delta et Retroarch permettent désormais de jouer à des jeux rétro d'anciennes consoles sur les appareils Apple. Cependant, l’entreprise à la pomme continue de mettre son véto sur ceux qui visent à émuler des systèmes d'exploitation comme Windows.

Bien que les utilisateurs puissent désormais profiter de leurs jeux GameBoy et PlayStation préférés sur iPhone, l’émulation de Windows reste interdite. Cette interdiction n'est pas due à une impossibilité technique, mais à une décision stratégique de la part d'Apple. Les développeurs de l’émulateur UTM ont découvert que toute tentative de lancer un émulateur Windows se heurte à un refus catégorique de la société, qui considère que le PC “n'est pas une console”, un critère apparemment nécessaire pour autoriser les émulateurs sur iOS.

D'après Apple, un PC n’est pas une console

Les développeurs de UTM ont tenté d’introduire un émulateur Windows sur l’App Store ainsi que sur des stores tiers disponibles dans l’Union Européenne. Cependant, Apple a bloqué ces tentatives, même sur les plateformes alternatives.

UTM a expliqué qu’Apple semble vraiment intransigeant sur ce point et forcent les développeurs à abandonner l’idée de se battre contre cette politique. “Nous croyons que UTM SE offre une expérience inférieure et ne vaut pas la peine de lutter“, ont-ils déclaré, en optant finalement pour se conformer à la décision de la société.

Pour ceux qui souhaitaient faire tourner Windows sur un iPhone 15 Pro Max par exemple, les options sont désormais limitées. Il reste possible de contourner les restrictions d'Apple en installant des applications comme UTM SE via des méthodes non officielles avec des jailbreak. Cependant, cela comporte de nombreux risques, y compris la perte des mises à jour officielles d’iOS et des problèmes de sécurité accrus. Alternativement, les utilisateurs peuvent toujours émuler Windows sur un Mac avec des applications comme Parallels.