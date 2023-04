PlayStation : Sony se relance dans le cloud gaming, un nouvel indice pour la Q Lite ?

Malgré la fermeture du PlayStation Now, Sony n'a visiblement pas abandonné ses ambitions concernant le cloud gaming. En effet, le constructeur cherche actuellement à embaucher 22 personnes pour “développer la vision stratégique du cloud gaming chez Playstation”. Et si Sony préparait le terrain pour la Q Lite, la fameuse console portable ?

Avec la mort de Google Stadia et les parts de marché anémiques d'Amazon Luna, le secteur du cloud gaming est pour l'instant occupé par un seul acteur majeur : Microsoft avec son Xbox Cloud Gaming. Sony a quitté la compétition en 2022 en fermant le PlayStation Now, son service de cloud gaming.

Désormais, les activités sur le nuage du constructeur nippon consistent simplement au streaming de vieux jeux pour les abonnés PlayStation Plus Premium (sans oublier le stockage de données sauvegardées). Mais Sony en a-t-il terminé avec cette technologie pour autant ? Pas le moins du monde.

Sony veut se relancer sur le cloud gaming

Comme le rapportent nos confrères de The Verge, la marque japonaise cherche actuellement à recruter 22 personnes qui seront amenées à “développer et mettre en œuvre la vision stratégique du cloud gaming chez PlayStation”.

“Vous êtes un innovateur de premier plan dans le domaine des produits de streaming en nuage ? Alors vous êtes probablement d'accord pour dire que le Cloud Gaming est en passe de devenir un élément majeur de l'industrie du jeu“, peut-on lire dans une offre d'emploi de Sony pour un directeur de la gestion des produits pour le Cloud Gaming.

Ce responsable sera accompagné de cinq ingénieurs senior des plateformes, trois ingénieurs logiciels, deux chefs de projets techniques, quatre ingénieurs de fiabilité (et un responsable), un ingénieur devops supplémentaire, un ingénieur réseau junior, un analyste de veille stratégique senior, un architecte de sécurité et un planificateur de capacité réseau. Comme le précise l'offre de Sony, les candidats intègreront les rangs du FTG (Future Technology Group) de Sony.

LE FTG de Sony fait le plein de talents

Rappelons que le FTG travaille sur des projets divers et variés, comme de la R&D sur les casques VR de Sony, sur les manettes Playstation mais aussi sur des fonctionnalités logicielles dans certains titres PlayStation comme l'IA Sophy de Gran Turismo. Comme en attestent les intitulés des postes précédemment cités, tout laisse à penser que Sony est déterminé à ressusciter le PlayStation Now, ou du moins à développer sa technologie de cloud gaming.

Pour autant, on ne devrait pas s'attendre à une annonce de sitôt. Comme dit plus haut, Sony cherche à déterminer sa stratégie sur le cloud gaming, ce qui suggère qu'aucun service n'est pour l'instant prêt au lancement. Toutefois, cela reste clairement une priorité pour la firme nippone. Pour preuve, les recrutements au sein du FTG dépassent ceux de toutes les autres divisions de Sony.

Un nouvelle dynamique sur le cloud pour la Q Lite ?

Quoi qu'il en soit, les nouvelles ambitions de Sony sur le marché du cloud gaming laisse entrevoir le potentiel d'une certaine Q Lite, la fameuse PlayStation portable évoquée par toute la presse spécialisée depuis quelques jours. Qui sait, une fois que Sony aura lancé son service de cloud gaming, la Q Lite pourrait l'exploiter à 100 % pour devenir la console portable ultime du constructeur, capable d'afficher des jeux PS5 et PS4 hébergés sur le nuage.

D'après les informations partagées par Tom Henderson sur Insider Gaming, la Q Lite serait uniquement destinée à faire du Remote Play. Soit à streamer vos jeux PS4 et PS5 sur la machine portable. Mais à nos yeux, on voit mal Sony lancer la Q Lite comme un simple appareil compagnon de la PS5.

D'autant que si la console est capable de streamer du jeu dans une pièce, elle peut aussi bien le faire via un cloud. La technologie reste la même. Finalement, la Q Lite pourrait se présenter à la fois comme un écran secondaire pour la PS5, mais aussi comme une machine dédiée au cloud gaming qui proposerait des jeux récents et anciens disponibles sur le catalogue du PlayStation Plus par exemple. Bien entendu, tout cela reste de la pure spéculation.