PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux offerts en avril 2023

Alors qu’on s’attendait à ce que les catalogues PS Plus Extra et PS Plus Premium accueillent des jeux et disent au revoir à d’autres chaque mois, le mois de mai marquera le retrait du plus grand nombre de titres à ce jour.

Après un mois de mars assez intéressant avec une compilation de jeux comprenant Uncharted Legacy of Thieves ou encore Immortals Fenyx Rising, Sony est de retour avec une nouvelle sélection de titres qui seront ajoutés aux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium.

Parmi eux, on retrouvera notamment en tête d’affiche Doom Eternal, le jeu de tir au rythme rapide de 2020 qui est très apprécié des joueurs. Il sera accompagné ce mois-ci de 10 autres titres, disponibles sur PS5 ou sur seulement PS4 pour certains d’entre eux.

LISTE DES JEUX PS PLUS EXTRA/PREMIUM EN AVRIL 2023

Voici la liste complète des jeux qui seront disponibles sur PlayStation Plus Extra et Premium le 18 avril prochain.

Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5)

Doom Eternal (PS4, PS5)

Riders Republic (PS4, PS5)

Wolfenstein 2: The New Colossus (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, PS5)

The Evil Within (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS4, PS5)

Paradise Killer (PS4, PS5)

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Les détenteurs d'un abonnement Premium, le niveau supérieur de l'abonnement PlayStation Plus que Sony a relancé en juin 2022, pourront eux récupérer cinq titres classiques supplémentaires, tous jouables sur PS4 ou PS5. Il s'agit de :

Doom

Doom II

Doom 64

Doom 3

Dishonored : Definitive Edition (remaster PS4 du jeu PS3 de 2012, avec tous les DLC)

On rappelle que les abonnés PlayStation Plus Extra ont accès à environ 400 jeux PS4 et PS5, tandis que le PS Plus Premium ajoute environ 300 jeux supplémentaires, dont des titres pour PlayStation, PS2 et PlayStation Portable.

Lire également – PlayStation Plus avril 2023 : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts

Sony va retirer de nombreux titres des PS PLUS EXTRA/PREMIUM le mois prochain

Malheureusement, en contrepartie de l’arrivée d’excellents titres en avril, la section « Dernière chance de jouer » du service a été mise à jour avec un nombre impressionnant de 32 titres qui disparaîtront le 16 mai 2023.

Voici la liste complète des titres qui vont quitter les abonnements de Sony :

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 – Total Insanity

Deadlight: Director's Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Il s'agit donc d'une liste très conséquente, avec de nombreux titres de qualité qui valent largement la peine d'être joués, comme par exemple Marvel's Spider-Man, Metro ou encore Resident Evil. Notez également que la Collection PS Plus sera également retirée le 9 mai 2023, avec 19 autres titres PS4. Vous pourrez toujours y jouer une fois qu'ils auront disparu, à condition de les échanger avant la date d'expiration, mais les nouveaux abonnés ne pourront plus en profiter à partir du mois prochain.

Pour rappel, les jeux concernés sont :