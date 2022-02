Gran Turismo : une IA de Sony explose les chronos des meilleurs pilotes du monde

GT Sophy est le nom de la nouvelle IA développée par Sony AI et Polyphony Digital. Il s’agit d’une intelligence artificielle capable de prendre les meilleures décisions possibles dans un jeu de course. Elle a d’ores et déjà prouvé son efficacité en battant les meilleurs pilotes du monde sur Gran Turismo Sport.

La saga des Gran Turismo recèle de nombreuses qualités, mais l’intelligence artificielle des concurrents n’en fait pas partie. Les adversaires du joueur ne sont pas très malins, restant sur les tracés que leur ont attribué les développeurs. Mais cet aspect devrait prochainement évoluer grâce à GT Sophy, une nouvelle IA révolutionnaire.

Développée en partenariat avec Sony IA et Polyphony Digital (studio derrière les Gran Turismo), cette intelligence artificielle est décrite comme « surhumaine ». Elle est ainsi meilleure que 95% des joueurs après « un ou deux jours d’entrainement » et a battu des records mondiaux sur trois circuits dans le jeu Gran Turismo Sport après 45 000 heures d’apprentissage. La magie du Machine Learning, épaulé par les données des joueurs PS4.

GT Sophy pourrait arriver dans Gran Turismo 7

Il faut bien comprendre que développer une IA pour un jeu de course, qui plus est une simulation très exigeante, est très compliqué. Vos adversaires sont lâchés dans un environnement sans instructions (mis à part arriver premier à la fin). Plein de facteurs entrent ainsi en compte : la physique du véhicule, la météo, mais aussi les faits de course, et plus particulièrement le joueur qui est un électron libre dans un monde bien ordonné.

A lire aussi – Gran Turismo 7 : gameplay, graphismes, voitures… Sony dévoile tout

Sony AI a donc développé une intelligence capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour que chaque IA soit capable d’être la meilleure possible. Quand doubler ? Quelle trajectoire prendre pour dépasser l’adversaire ? Comment protéger sa place ? Sony indique avoir mis au point un système de récompense, pour par exemple ne pas trop pénaliser l’IA si elle touche une autre voiture pour doubler, mais le faire quand elle devient une véritable auto tamponneuse avide de destruction.

Cependant, ces IA ne doivent pas non plus être injustes par rapport aux humains. Il est vrai qu’elles ont toutes les données du circuit “en tête”, mais ont aussi un temps de réaction beaucoup plus court. Celui-ci a été ainsi artificiellement élevé de 20/30 ms à 100/250 ms, soit celui d’un joueur moyen.

GT Sophy est bien entendu prévu pour être intégré aux futurs jeux de la saga, mais il ne sera pas présent à la sortie de Gran Turismo 7 (prévu pour mars). Il n’est toutefois pas exclu que cette technologie soit ajoutée via une prochaine mise à jour. Dans le cas contraire, il faudra sans doute attendre l’épisode suivant.