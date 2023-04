Une nouvelle PlayStation portable en vue ? On fait le point sur les folles rumeurs

La rumeur court selon laquelle le développement de la PlayStation portable est déjà bien avancé. Elle pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense.

Si l’information dévoilée par le journaliste Tom Henderson est avérée, les amateurs de gaming en mobilité vont bientôt avoir l’embarras du choix. Quelques jours après l’annonce par ASUS du lancement imminent de la ROG Ally, une console portable sous Windows qui permettra de jouer à des jeux en natif, la rumeur d’une console équivalente (dans la forme) de Sony fait maintenant le tour du Web.

EXCLUSIVE – Sony's Next PlayStation Handheldhttps://t.co/1EjiC0CHby — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 5, 2023

À en croire Insider Gaming, la PlayStation portable, affublée pour l’heure du nom de code Q Lite, ne devrait pas totalement tourner en natif, mais ne fonctionnera pas totalement dans le Cloud. La PS portable tirerait parti du PS Remote Play, une fonctionnalité permettant de profiter de « toute la puissance des jeux PlayStation en streaming sur PS5, PS4, PC, Mac et appareils sous Apple iOS ou Android ».

La nouvelle console portable de Sony sortira avant la PlayStation 5 Pro

Selon Me Henderson, la Q Lite reprend les grandes lignes du design de la PS5, ce qui laisse penser que la compagnie envisage plus cette mini-console comme un accessoire accompagnant sa grande sœur que comme une entité totalement indépendante. Le prototype dispose d’un écran LCD de 8 pouces et arbore des boutons physiques qui pourraient également être capacitifs.

Selon Insider Gaming, le développement de ce produit est déjà bien avancé, puisqu’il est maintenant en phase d’Assurance qualité. La rumeur annonce même que le Q Lite pourrait être lancé bien avant la PlayStation 5 Pro, dont la sortie est prévue pour 2024. L’actualité du gaming risque donc d’être florissante dans les prochains temps. Rappelons ainsi qu’à côté du leader mondial Nintendo, avec sa Switch, de plus petits acteurs tels que Valve et le Steam Deck, et maintenant ASUS, avec la ROG Ally, tentent de séduire les clients souhaitant s’adonner au gaming hors de chez eux. L’offre de Sony saura-t-elle se démarquer ?