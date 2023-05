PlayStation Showcase 2023 : comment suivre la conférence de Sony en direct dès 22h ?

Sony va organiser un PlayStation Showcase ce soir, et l'entreprise devrait faire des annonces majeures au cours de l'événement. On devrait avoir droit à des détails sur les jeux à venir sur la PS5, mais aussi sur le PS VR2.

La dernière conférence PlayStation Showcase, c’était le 13 avril 2021. A cette occasion, nous avions eu droit à certains des jeux les plus emblématiques de la plateforme, dont notamment God of War : Ragnarok, Spider-Man 2, Star Wars : Knights of the Old Republic Remake, Wolverine et bien d'autres encore.

Le PlayStation Showcase devrait donc être l’événement le plus important de Sony cette année, c’est pourquoi les fans attendent avec impatience de voir ce que le géant nippon nous réserve au cours de sa conférence. Comme d’habitude, il s’agira d’un événement entièrement digital, présentant une succession de trailers pour les jeux à venir. Selon l'annonce faite sur le blog PlayStation, l'événement se concentrera sur les jeux PS5 et PS VR2, que ce soit ceux des studios Sony ou des studios tiers.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE PlayStation Showcase ?

Quand a lieu la présentation de Sony ? : mercredi 24 mai 2023

mercredi 24 mai 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 22h (heure française)

à 22h (heure française) Comment suivre le live de Sony : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

Le tout nouveau PlayStation Showcase aura lieu le mercredi 24 mai, à 22 heures, heure française. Sony a confirmé que le PlayStation Showcase durera “un peu plus d'une heure”, ce qui nous laissera le temps de découvrir de nombreuses nouveautés pour la PS5, mais aussi pour le PS VR2.

QUE FAUT-IL ATTENDRE LORS DE LA CONFÉRENCE ?

Sony a maintenu sa tradition de garder les détails de l'événement secrets jusqu'à la présentation. Cependant, de nombreuses rumeurs circulent depuis plusieurs mois maintenant sur les jeux qui pourraient être annoncés. L'un des titres les plus attendus est Spider-Man 2. Les fans attendent avec impatience des séquences de jeu réelles, offrant un aperçu palpitant de l'univers du superhéros emblématique. L’acteur de Venom avait d’ailleurs déjà teasé une sortie en septembre pour le titre, donc une présentation ce soir semble inévitable.

Outre Spider-Man 2, d'autres jeux importants pourraient être dévoilés. Parmi eux, on peut notamment citer un DLC pour God of War, un mode multijoueur pour The Last of Us, un reboot de Silent Hill et une édition remake de Metal Gear Solid 3. De son côté, Naughty Dog serait également en train de préparer un tout nouvel Uncharted. Le dernier opus A Thief’s End datant de 2016 ouvrait la voie à un spin-off consacré au personnage de Cassie, donc il n'est pas impossible de voir la franchise faire son retour cette année.

Il est également probable que nous ayons un aperçu de certaines de ces nouvelles franchises ou de ces jeux live service lors du PlayStation Showcase de Sony, d'autant plus que l'entreprise a déjà promis que l'événement offrirait « un aperçu de plusieurs nouvelles créations des PlayStation Studios ».

Du côté du PS VR2, il est possible que Sony dévoile un tout nouveau jeu de tir qui succèdera à Superhot VR, l’un des plus populaires de la génération précédente. Après avoir été racheté par PlayStation vers la fin de l'année 2021, nous avons appris que Firesprite travaillait sur un jeu d'horreur développé sous Unreal Engine 5, et il est probable que ce projet se concrétise enfin à l’occasion de ce Showcase.

Enfin, le PlayStation Showcase accueillera vraisemblablement certains jeux indépendants, mais aucun d’entre eux n’a pour l’instant fuité. Il est possible que nous ayons droit à Little Devil Inside, d'autant plus qu'il a déjà été retardé à plusieurs reprises, ou encore à une suite pour les célèbres titres Inside et Limbo.