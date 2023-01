The Last of Us : l’épisode 100% multijoueur se dévoile en image

La licence The Last of Us doit revenir prochainement dans un épisode 100% multijoueur. Pour célébrer les dix ans de la sortie du premier opus (et oui déjà !), le studio Naughty Dog vient de partager un concept art. De quoi nous donner un avant-goût de l'ambiance du jeu.

Alors que la série HBO The Last of Us doit débarquer sur HBO Max ce 15 janvier 2023, vous savez peut-être que la licence post-apocalyptique reviendra prochainement avec un tout nouvel opus, cette fois-ci 100% multijoueur.

La chose a été confirmée en juin 2022, avec la diffusion d'une première image officielle à l'occasion du Summer Game Fest. Pour l'instant, le studio Naughty Dog n'a partagé aucune information sur le titre, que ce soit la date de sortie ou bien les différentes mécaniques de gameplay.

Malgré tout et en ce 4 janvier 2023, année qui marquera le dixième anniversaire de la série, les développeurs ont tenu à marquer le coup en dévoilant un nouveau concept art de cet épisode mystérieux. On peut y voir un paquebot de croisière abandonné, qui a subi les affres du temps et des intempéries. On aperçoit au pied du monstre de fer deux survivants en approche, qui comptent probablement explorer le navire à la recherche de ressources précieuses.

Le directeur de Naughty Dog remercie les joueurs pour leur fidélité

Pour accompagner cette illustration, Neil Druckmann, co-président du studio et directeur artistique des deux premiers jeux, s'est fendu d'une déclaration. Il y précise notamment que ce projet multijoueur “s'annonce comme une expérience fraîche et nouvelle”, bien qu'ancrée “dans la passion de Naughty Dog pour offrir des histoires, des personnages et un gameplay incroyables”.

L'homme, qui a aussi réalisé quelques épisodes de la série HBO, ajoute que plus de détails sur cette expérience multijoueur seront partagés “plus tard cette année”. En parallèle, Neil Druckmann a aussi révélé que les jeux The Last of Us se sont écoulés à plus de 37 millions d'exemplaires dans le monde entier au mois dernier.

“Cela a été 10 ans incroyables, et savoir que le voyage de nos personnages a signifié beaucoup pour tant d'entre vous fait bouger notre équipe. Merci pour votre soutien et votre appréciation du travail de nos équipes. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre sur cette route, mais n'oubliez pas d'emporter une brique ou une bouteille”, conclut Neil Druckmann.

Source : Eurogamer