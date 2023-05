Sony n’a pas l’intention de sortir ses jeux sur PC en même temps que sur PS5

Sony n’a aucune ambition de sortir ses jeux sur PC le même jour que sur PS5. Jim Ryan, le boss de la marque PlayStation, affirme être très satisfait de la stratégie actuelle qui consiste à attendre quelques temps avant de porter ses exclusivités sur ordinateur.

Sony est de plus en plus présent dans le monde du PC en y portant ses titres phares. Le dernier en date est The Last of Us Part I, vendu sur Steam et Epic Games Store quelques mois seulement après sa sortie sur PS5. Une stratégie qui ne risque pas de changer à court termes, selon l’aveu même de Jim Ryan.

Le patron de la marque PlayStation a accordé un entretien au magazine japonais Famitsu et a évoqué l'avenir de cette politique. Pour lui, il est pour l’instant hors de question de sortir les jeux sur PC en même temps que sur PS5. La console reste la priorité pour les exclusivités Sony.

Sony a trouvé son rythme de croisière sur PC

La vision est simple : les grosses exclusivités font vendre des PS5. En les sortant en même temps sur PC, cette stratégie perd tout son sens :

« Nous comprenons parfaitement l’importance des jeux PS5 exclusifs. La responsabilité des studios Sony est de faire des jeux que les joueurs apprécient pour la dernière machine estampillée PlayStation. Nous allons augmenter le nombre d’exclusivités PS5 et continuer à échelonner la sortie des versions PC. J’ai souvent l’opportunité de demander aux fans leur opinion sur le sujet et quand je leur demande comment ils perçoivent le décalage (entre la sortie PS4/PS5 et PC), ils me répondent souvent que la sortie de la version PC deux ou trois ans après leur commercialisation initiale est acceptable ».

Bref, Ryan affirme clairement que tout cela n’est pas près de changer. Ainsi, les joueurs qui ne veulent pas investir dans une PS5 devront prendre leur mal en patience. Pour rappel, le premier jeu exclusif à la PS4 à avoir été porté sur PC est Horizon Zero Dawn en 2020. Depuis, plusieurs hits sont sortis sur ordinateur, tels Uncharted 4, Days Gone ou encore God of War 2018.