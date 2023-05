PS5 : le prochain PlayStation Showcase aura lieu ce 24 mai, de grosses annonces arrivent

Sony vient de donner rendez-vous aux fans du monde entier pour un nouveau PlayStation Showcase ce 24 mai 2023. Au programme, de grosses annonces sur les futurs hits de la PS5 mais aussi du PS VR2, le casque de réalité virtuelle de la console.

Tandis que Sony surfe tranquillement sur le marché des consoles next-gen grâce aux excellentes ventes de la PS5, la firme nippone vient de donner rendez-vous aux joueurs ce 24 mai 2023 pour un nouveau PlayStation Showcase.

D'après le constructeur, cet évènement sera l'occasion idéale pour découvrir les futurs jeux PS5 et PS VR2 “en développement chez les meilleurs studios, tout autour du monde”. Ainsi, on devrait avoir le droit selon Sony à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, “ainsi que des jeux enchanteurs venant de nos partenaires extérieurs et de créateurs indépendants”.

Enfin du Spider-Man 2 avec ce PlayStation Showcase ?

Cette conférence durera une petite heure, et le coup d'envoi est fixé à 22h sur YouTube et Twitch mercredi prochain donc. De notre côté, on espère enfin voir un peu de gameplay de Spider-Man 2, la suite très attendue des aventures de Peter Parker et Miles Morales (toujours réalisée par Insomniac Games). On devrait également avoir le droit à un ultime avant-goût de Final Fantasy XVI, qui doit débarquer sur PS5 dès ce 22 juin 2023. Toutefois, les choses sont incertaines pour FF XVI, puisque le titre a déjà eu le droit à un State of Play dédié ce 13 avril 2023.

D'après Sony, cette présentation permettra également de découvrir de futurs titres compatibles avec le PS VR2. Une bonne nouvelle, d'autant plus que le casque de réalité virtuelle de la PS5 rencontre de sérieuses difficultés depuis son lancement, la faute à son prix élevé bien sûr (600 €, soit 50 € plus cher que la PS5), mais aussi à un line-up plutôt limité.

Quoi qu'il en soit, Sony a décidé de griller la priorité à Microsoft avec ce nouveau PlayStation Showcase. Et oui, rappelons que la firme de Redmond a prévu un nouveau Xbox Game Showcase ce 11 juin centré cette fois-ci autour de Starfield, le prochain RPG spatial de Bethesda. Autant dire que le constructeur est attendu au tournant, surtout après les récents déboires autour de la sortie de Redfall.