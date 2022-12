Spider-Man 2 débarquera sur PS5 en automne 2023, c’est officiel

Voilà une nouvelle qui ravira tous les fans de l'Homme-Araignée. Les développeurs d'Insomniac Games viennent de confirmer l'arrivée de Marvel's Spider-Man 2 sur PS5 durant l'automne 2023.

Ce jeudi 15 décembre 2022, Playstation a publié sur son blog un nouvel article pour évoquer les futurs hits à venir en 2023 sur la PS5. Comme le précise le constructeur, l'année s'est terminée en beauté sur Playstation avec la sortie de God of War Ragnarok, “et cela ne veut pas dire que 2023 ne nous réserve rien”.

Dans son papier, Sony fait notamment un focus sur Forspoken, à venir ce 24 janvier 2023, sans oublier Hogwarts Legacy, récemment repoussé d'ailleurs sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La marque nippone en profite également pour rappeler l'arrivée du PS VR2, son prochain casque de réalité virtuelle, dès le 22 février 2022. La DualSense Edge Wireless Controller, une version haut de gamme de la manette de la PS5, débarquera également sur le marché dès le 26 janvier 2023.

Marvel's Spider-Man 2 sortira sur PS5 durant l'automne 2023

Mais ce qu'on retient surtout de cet article de blog, c'est cette information de taille concernant un jeu très attendu : Marvel's Spider-Man 2. En effet, de récentes rumeurs laissaient entendre que le titre d'Insomniac Games arriverait sur PS5 en 2023.

Et bien justement, les développeurs ont décidé de couper court aux bruits de couloir en confirmant la fenêtre de sortie de Marvel's Spider-Man 2. “Quelle année pour les studios Playstation ! Chez Insomniac Games, nous avons été absolument par le travail de nos pairs. Félicitations à tous pour cette année 2022 réussie… Et nous espérons que l'année prochaine sera tout aussi passionnante alors que nous continuons à préparer Marvel's Spider-Man 2 pour sa sortie à l'automne prochain”, annonce Bryan Intihar, directeur créatif du titre.

Excellente nouvelle donc pour les fans de Peter Parker et Miles Morales. Et oui, d'après ce que l'on sait, le joueur pourra se retrouver aux commandes des deux Spider-Man dans ce nouvel opus. Rappelons que l'existence du Marvel's Spider-Man 2 a été officialisée lors du State of Play de septembre 2021. D'ailleurs, le titre mettre en scène l'un des méchants les plus emblématiques de la licence, le terrible Venom, le symbiote extraterrestre. Maintenant, on espère donc que le studio dévoilera bientôt du gameplay.

