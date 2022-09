Uncharted Legacy of Thieves arrive enfin sur PC, c’est pour octobre

Uncharted Legacy of Thieves est sorti en début d’année sur PS5. Le jeu a désormais une date de sortie sur PC, ce sera pour le 19 octobre ! Bien évidemment, cette itération embarquera les innovations liées à la version next gen, mais aussi d’autres fonctionnalités exclusives au format ordinateur.

Uncharted Legacy of Thieves est une compilation qui regroupe deux jeux, Uncharted 4 A Thief’s End (2016) et Uncharted The Lost Legacy (2017). Tous deux bénéficient de graphismes revus à la hausse. Cette collection est sortie sur PS5 le 28 janvier 2022 et Sony avait promis une sortie sur PC avant la fin de l’année. Chose promise, chose due !

Le jeu déboulera sur nos machines le 19 octobre prochain. Il sera aussi bien disponible sur Steam que sur l’Epic Games Store. Il embarquera les innovations de la version PS5 et bien plus encore.

Uncharted déboule enfin sur PC

Cette nouvelle itération apporte donc des graphismes améliorés, la compatibilité 4K, un framerate variable, l'upscalling intelligent ainsi que le support des écrans ultra-larges. Logiquement, il sera aussi possible de régler par soi-même de nombreux aspects graphiques.

Contrairement aux précédents titres Sony sortis sur PC, Legacy of Thieves se montre assez gourmand. Selon la marque japonaise, il faut 16 Go de RAM au minimum pour faire tourner le jeu correctivement et si vous souhaitez profiter de l’aventure en 1440P/60 FPS, il faudra compter sur une RTX 2070 ou une AMD RC 5700XT au minimum. Le jeu nécessitera 128 Go de stockage.

Voir arriver Uncharted 4 sur PC n’est pas vraiment une surprise. Depuis quelques temps, Sony a pris pour habitude d’adapter ses « vieux » titres sur nos machines pour leur donner une deuxième vie. Nous avons eu Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War ou plus récemment Marvel's Spider-Man. Uncharted n’est que la suite logique. On attend le portage de Bloodborne, maintenant…

Uncharted 4 est le dernier volet des aventures de Nathan Drake. Jeu d’action/aventure à la troisième personne, il nous emmène dans une chasse aux trésors aux quatre coins du monde, enchaînant les séquences épiques. Précision importante : il n’est pas nécessaire d’avoir fait les trois premiers pour l’apprécier. Lost Legacy est un spin-off reprenant le même gameplay, mais racontant l’histoire d’un autre personnage : Chloe Frazer. Deux jeux acclamés par la critique.