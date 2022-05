PlayStation VR 2 : Sony confirme plus de 20 jeux au lancement

Sony a révélé que plus de 20 jeux “majeurs” pour le lancement du PSVR 2 ont été confirmés par des développeurs de premier plan et des développeurs tiers, lors d'une présentation aux investisseurs dirigée par Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment.

Le président et PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a partagé de nouveaux détails et informations sur la stratégie de PlayStation à l'avenir au cours du segment Game & Network Services des Business Segment Briefings 2022 de Sony Corporation. Selon la présentation, le PlayStation VR 2 (ou PSVR 2) sera lancé avec plus de 20 titres majeurs.

Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur la date de sortie du PlayStation VR2, mais étant donné que Sony semble avoir une idée assez claire de ce à quoi ressemble la gamme de lancement, il est probable que les rapports qui annoncent une date de sortie en 2023 soient justes.

Horizon Call of the Mountain sera le premier jeu sur PSVR 2

Lors de la keynote de Sony au CES 2022 en janvier, Sony avait partagé les spécifications techniques officielles de son prochain casque de réalité virtuelle, mais avait surtout confirmé le nom de sa manette VR : la PlayStation VR2 Sense. Durant la conférence, Sony avait également évoqué le premier jeu du PSVR2 : Horizon Call of the Mountain de Guerrilla et Firesprite.

Développé par Guerrilla Games en partenariat avec le développeur britannique Firesprite, récemment racheté, Call of the Mountain est décrit comme un jeu original conçu spécifiquement pour le PS VR2, qui « ouvrira aux joueurs les portes d'un monde plus profond que celui d'Horizon ».

Pour rappel, Call of the Mountain ne vous placera pas dans la peau d'Aloy, la protagoniste rousse de Zero Dawn et de Forbidden West. Vous aurez cependant la chance de croiser d'autres personnages de la franchise au cours de votre aventure.

Nous savons qu'un certain nombre d’autres d'équipes travaillent sur le PS VR2, notamment Coatsink, nDreams et Fast Travel Games, mais les annonces à ce sujet ont été plutôt rares. Quoi qu’il en soit, Sony avait déjà dévoilé à quoi allait ressembler son casque de réalité virtuelle de seconde génération lors d’une conférence de février, et nous avons hâte de pouvoir l’essayer.

