PlayStation Plus : vous pouvez enfin jouer à vos jeux PS5 en 4K via le cloud

Sony vient de lancer une nouvelle bêta de son service de jeux en streaming disponible via le PlayStation Plus. Celle-ci est particulièrement importante puisque pour la première fois, certains jeux PS5 sont proposés dans le catalogue. Mieux encore, il semblerait que la console propose même le streaming en 4 K.

En 2023, Sony a compris une chose : si ses jeux et consoles se vendent mieux que ceux de Microsoft, son rival de toujours a un (long) train d’avance sur le cloud gaming. Aussi, la firme japonaise s’est enfin décidée à travailler sérieusement sur la question. Malgré la disparition du PlayStation Now au profit du nouveau PlayStation Plus, Sony n’a pas encore abandonné l’affaire, loin de là.

L’entreprise nous avait d’ailleurs prévenus en juin dernier : certains jeux PS5 seraient bientôt disponibles en cloud gaming sur la console, une grande première pour cette dernière qui s’est pour l’instant contentée de proposer des jeux PS4 dans son catalogue. Aujourd’hui, l’heure est enfin arrivée. En effet, plusieurs joueurs ont reçu un mail de la part du constructeur, les invitant à rejoindre la dernière bêta du PlayStation Plus.

La PS5 permet enfin de streamer ses jeux depuis le cloud

Cette bêta, vous l’aurez compris, donne accès à un certain nombre de titres PS5 directement en cloud. Sur le forum ResetEra, un utilisateur donne d’ailleurs la liste des jeux qu’il peut lancer en streaming :

God of War : Ragnarök

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Returnal

Demon's Souls

Death Stranding

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Sony n’a donc pas été avare pour les titres sélectionnés, certains faisant partie des plus grosses ventes de la PS5 depuis sa sortie. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Toujours selon le même utilisateur, il est même possible de streamer les jeux en question en 4 K. Toutefois, difficile de savoir si la définition proposée ici correspond à l’affichage final sur l’écran du joueur, ou plutôt de la définition de base envoyée via le cloud.

Quoiqu’il en soit, tout cela présage du très bon pour la division cloud de Sony. Si l’on est encore loin de ce que propose le Game Pass pour ne citer que lui — il faut en effet avoir acheter les jeux proposés pour pouvoir les streamer — force est de constater que la firme japonaise redouble d’efforts pour rattraper son retard. Et forcément, préparer au passage l’arrivée de la Project Q.

Source : ResetEra