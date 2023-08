PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux offerts en août 2023

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui vont rejoindre le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois d’août et comme d’habitude, il y a du joli monde dans la liste. Pêle-mêle, on peut citer Lost Judgment, Sea of Stars, Moving Out 2 ou encore The Witch Queen pour les fans de Destiny.

Après avoir révélé les trois jeux du mois offerts à tous les abonnés du PlayStation Plus, dont l’excellent Death’s Door, Sony revient comme à son habitude à la charge, cette fois avec la liste des jeux à rejoindre le catalogue des abonnements Extra et Premium. Si vous avez opté pour l’une des deux formules, vous allez encore être gâté ce mois-ci.

En effet, il y en aura une fois plus pour tous les goûts : entre la pépite indépendante la plus attendue du moment, à savoir Sea of Stars et le DLC majeur de l’un des MMO les plus acclamés de tous les temps (Destiny 2 : The Witch Queen), vous trouverez forcément chaussure à votre pied dans la sélection du mois. Petit tour d’horizon.

La liste des jeux PlayStation Plus Extra et Premium d’août 2023

Voici donc tous les jeux qui vont rejoindre la formule d’abonnement de Sony le 15 août prochain (à l’exception de Sea of Stars qui sera disponible le 29 août) :

Cursed to Golf (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destiny 2 : The Witch Queen (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destroy All Humans 2 Reprobed (PS4)

(PS4) Dreams (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lost Judgment (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Midnight Fight Express (PS4)

(PS4) Moving Out 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) PJ Masks : Heroes of the Night (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sea of Stars (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Source of Madness (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Spellforce III Reforced (PS4)

(PS4) Two Point Hospital : Jumbo Edition (PS4, PS5)

Si vous ne savez pas où donner de la tête, on vous conseille fortement de jeter un œil à Sea of Stars, véritable hommage au JPRG traditionnel qui s’annonce d’ore et déjà excellent. Si vous cherchez plutôt à vous amuser entre proches, alors Moving Out 2 vous forcera à communiquer pour trouver la meilleure manière de vider une maison. Enfin, d’autres jeux vont rejoindre le catalogue Classics de la formule Premium. Les voici :