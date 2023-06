PlayStation Plus juillet 2023 : voici les jeux offerts du mois sur PS4 et PS5

Sony n’a pas encore officiellement dévoilé la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus sur PS5 et PS4 en juillet 2023, mais l’entreprise n’a pas eu la le faire, Dealabs s’en étant chargé lui-même.

Après trois jeux offerts en juin 2023 pour tous les abonnés au PS Plus, que ce soit l’abonnement de base, l’Extra ou le Premium, Sony va de nouveau offrir trois nouveaux titres le mois prochain. Sony n’a pas donné la liste officielle des jeux, mais c’était sans compter Dealabs, qui s’est déjà procuré cette information en avance.

La sélection est portée par Call of Duty Black Ops Cold War. Sony a non seulement inclus le jeu sur PS5, mais également la version PS4. Vous aurez également droit à quelques bonus, notamment le pack d’armes Confrontation qui contient deux plans d’armes, mais également l’apparence d’opérateur Captaine Price légendaire.

LISTE DES JEUX OFFERTS AVEC LE PLAYSTATION PLUS EN JUILLET 2023

En plus de Call of Duty Black Ops Cold War, les joueurs pourront également profiter d’Alan Wake Remastered. Dans ce thriller d'action acclamé par la critique, amélioré en 4K, nous plongeons dans le voyage fascinant d'Alan Wake, un écrivain troublé qui se lance dans une quête effrénée pour retrouver son épouse disparue. Alors que l'horrible histoire qu'il a écrite semble se manifester dans la réalité, sa santé mentale est en jeu tandis qu'il affronte une force antagoniste. Ce récit captivant regorge de surprises, de moments de suspense et de batailles palpitantes, où vaincre les ténèbres qui s'emparent de lui nécessite plus que de simples munitions.

Enfin, on retrouve Endling Extinction is Forever. Dans cette aventure centrée sur la nature, rejoignez la dernière mère renard de la Terre pour sauver ses trois petits d'un monde ravagé par l'homme. Vous pourrez faire l'expérience de la force destructrice de l'humanité, défendre et nourrir vos boules de poils sans défense et les guider stratégiquement vers la survie dans un mode en 3D.

Voici un récapitulatif des trois titres offerts en juillet 2023 sur le PS Plus :

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS5, PS4)

Alan Wake Remastered (PS5, PS4)

Endling: Extinction is Forever (PS5, PS4)

En attendant de pouvoir télécharger les trois nouveaux jeux dès le 2 juillet prochain, on vous rappelle que 27 titres viennent d’être récemment ajoutés aux catalogues de jeux des abonnés Extra et Premium. Si vous cherchez un jeu à finir avant le mois prochain, vous pouvez aller consulter la liste de tous les nouveaux titres de juin 2023.

Sony a aussi révélé les titres PlayStation qui quitteront le PS Plus en juillet. Les jeux qui quitteront le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium sont les suivants :

StrayMarvel's Avengers

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite

Borderlands : The Handsome Collection

Saints Row : Gat Out of Hell

Raiden 5 Director's Cut

Rogue Stormers

Fluster Cluck

Sony n'a pas précisé la date exacte du retrait, mais les jeux disparaissent généralement le deuxième mardi du mois, soit le 18 juillet.

