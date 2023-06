PS5 : Sony teste enfin la diffusion de certains jeux depuis le cloud

Cela fait un an que Sony a relancé son service d'abonnement PlayStation Plus avec plusieurs formules, et désormais, on apprend l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité : le streaming de jeux PS5.

Dans sa dernière tentative pour concurrencer le Game Pass de Microsoft, Sony propose désormais aux membres PlayStation Plus Premium la prise en charge du streaming pour les jeux de la PS5 depuis le cloud, y compris les titres du catalogue de jeux PS Plus et les « titres PS5 numériques pris en charge que les joueurs possèdent ».

Cette nouveauté qui devrait être un nouvel avantage bienvenu. Vous vous souvenez peut-être que Microsoft avait déjà fait une promesse similaire aux membres du Xbox Game Pass Ultimate, mais elle ne s'est pas encore concrétisée. « Nous sommes ravis de vous annoncer que plus tard cette année, nous avons l'intention de permettre aux membres du Xbox Game Pass Ultimate de jouer, depuis le cloud, à certains jeux qu'ils possèdent déjà ou qu'ils ont achetés en dehors de la bibliothèque du Xbox Game Pass », avait déclaré Microsoft en juin 2022.

Vous n’aurez plus à télécharger vos jeux sur votre disque dur

Bientôt, les membres n'auront plus besoin de télécharger les jeux sur la console PS5 et d'utiliser l'espace précieux de votre disque dur. Cela signifie que la console portable Project Q récemment annoncée par Sony sera plus utile que nous ne le pensions.

Ce sera un excellent moyen pour les propriétaires de PS5 qui veulent essayer un jeu de la bibliothèque PS Plus de se lancer rapidement et de voir s'ils l'aiment avant de s'engager dans le téléchargement et l'espace de stockage nécessaires pour y jouer en mode natif. Ce sera particulièrement utile pour les essais de jeux proposés par PlayStation Plus, qui permettent aux joueurs de démarrer instantanément des jeux comme God of War Ragnarok et de jouer pendant un temps d'essai imparti avant de procéder à l'achat et au téléchargement du titre complet.

Pour l’instant, le test n'en est qu'à ses débuts, et seul un petit nombre d’utilisateurs a accès à la nouvelle fonctionnalité. Une fenêtre de lancement et d'autres détails seront disponibles « lorsque nous serons prêts », précise Sony.