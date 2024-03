PlayStation Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux à venir en mars 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2024. Après une sélection en février plutôt chiche, le constructeur se montre plutôt généreuse ce mois-ci.

Après Microsoft qui vient de publier la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mars 2024, c'est au tour de Sony de prendre la parole. En effet, le constructeur nippon vient tout juste de dévoiler les noms des nouveaux jeux offerts aux abonnés PlayStation Extra et Premium ce mois-ci.

Et après une sélection en février plutôt chiche à l'exception d'Assassin's Creed Valhalla et Tales of Arise, la fournée de mars 2024 s'annonce d'emblée plus généreuse. Pour rappel, les abonnés aux formules Extra et Premium du PlayStation Plus peuvent profiter chaque mois de nouveaux jeux issus des catalogues PS4 et PS5, mais aussi PS3, PS One, PS2 ou encore PSP.

Liste des nouveaux jeux offerts avec le PlayStation Plus Extra et Premium

Comme le précise Sony, ces nouveaux titres seront accessibles à tous les abonnés concernés dès le 19 mars 2024, soit dans quelques jours à peine. Mais sans plus attendre, voyons la liste complète :

NBA 2K24 Edition Kobe Bryant (PS4 et PS5)

Marvel's Midnight Suns (PS4 et PS5)

Resident Evil 3 (PS4 et PS5)

Lego DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillards : Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4 et PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z : Katarot (PS5)

Les abonnés au PS Plus Premium vont également pouvoir récupérer quelques titres rétro dans leur bibliothèque, à savoir :

Jak and Daxter : The Lost Frontier (PS4 et PS5)

Cool Boarders (PS4 et PS5)

God Eater Burst (PS4 et PS5)

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (PS4)

Dans cette liste plutôt fournie, on vous conseille de jeter un oeil à l'excellent Marvel's Midnight Suns. Pour faire simple, ce X-Com like mélange combats tactiques au tour par tour et deck buildings, le tout dans l'univers de Marvel. Dans la peau d'un personnage original façonné pour le titre, vous allez devoir affronter la terrible Lilith. Fort heureusement, vous ne serez pas seul dans votre tâche puisque les X-Men, les Midnight Suns mais aussi les Avengers et d'autres personnages iconiques de l'Ecurie des Idées comme Venom ou Deadpool pourront rejoindre votre équipe.

Dans un autre genre, Resident Evil 3 Remake pourrait bien occuper les fans de zombies. Moins réussi que le remake de RE 2, cette refonte reste néanmoins solide et propose ces moments de tension notamment grâce au terrible Nemesis. Cette créature n'aura de cesse de vous poursuivre durant toute l'aventure.