DualSense V2 : Sony lance en toute discrétion une nouvelle version de la manette PS5

A la surprise générale, une nouvelle version de la DualSense, la manette de la PS5, vient de faire surface sur plusieurs sites marchands. Baptisée DualSense V2, elle présenterait diverses améliorations par rapport à l'originale, notamment du côté de l'autonomie.

Alors que Sony vient tout juste de dévoiler la liste officielle des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium en janvier 2024, le constructeur a lancé à la surprise générale une nouvelle version de la DualSense. En effet, en se rendant sur les sites de la Fnac, Auchan ou d'autres revendeurs partenaires de la marque, on remarque qu'une nouvelle itération de la manette PS5 a fait surface.

Baptisée DualSense V2, cette manette est proposée comme l'originale au prix de 69,99 €. Hormis ce changement d'appellation manifeste, difficile de savoir quelles sont les améliorations apportées. Pour l'heure, Sony n'a toujours pas pris la parole sur le sujet, et nous avons tenté de contacter le constructeur pour obtenir plus d'informations sur cette mise à jour de la DualSense.

Une nouvelle DualSense plus compact et plus endurante ?

Néanmoins, le descriptif du produit sur certains sites marchands étrangers, et notamment le géant américain de l'électronique grand public BestBuy, contient quelques détails. On remarque notamment que la manette promet une autonomie de 12 heures une fois complètement chargée. Pour rappel, la DualSense première du nom offrait plutôt une dizaine d'heures, ce qui laisse entendre que cette nouvelle version est plus endurante. Bien entendu, il conviendra de vérifier cela manette en main, et plus particulièrement sur des jeux qui exploitent à 100 % les capacités exclusives de la DualSense comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives et les sons d'ambiance émis depuis le haut-parleur de la manette (on pense notamment à Returnal ou encore Rachet & Clank : Rift Apart par exemple).

Autre point, selon la description fournie par l'enseigne américaine, cette DualSense V2 sera moins large de 9 centimètres. Mais encore une fois, cela reste à vérifier. Comme dit plus haut, nous avons contacté Sony pour avoir de plus amples informations sur cette nouvelle itération de la DualSense et nous mettrons à jour cet article que nous en saurons plus. Précisons que tout laisse à penser que cette DualSense V2 a pour vocation de remplacer totalement l'original, la Fnac et consorts ne proposant plus la DualSense V1 à la vente (contrairement aux vendeurs présents sur les marketplace de ces sites).

Source : Insider Gaming