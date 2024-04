PlayStation Plus Extra/Premium : et encore de nouveaux jeux à venir en avril 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Une fois n'est pas coutume, cette sélection mensuelle fait la part belle aux productions indépendantes, à l'exception de quelques titres.

Alors que Microsoft vient tout juste de présenter les nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass ce mois-ci, c'est au tout de Sony de dégainer. Si l'on connaît déjà les trois jeux mensuels offerts à tous les abonnés PS Plus, le constructeur nippon n'avait pas encore dévoilé la liste des titres gratuits proposés aux joueurs PlayStation Plus Extra et Premium. C'est maintenant chose faite.

Pour rappel, avec les formules Extra et Premium du PS Plus, les joueurs peuvent profiter d'un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5, mais aussi des classiques issus des bibliothèques PS1, PS2, PS3 ou encore PSP et PS Vita.

Liste des nouveaux jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium en avril 2024

Mais concrètement, que nous réserve le constructeur en avril 2024 ? Une fois n'est pas coutume, Sony a fait la part belle aux productions indépendantes ce mois-ci, à quelques exceptions près. Notez que la majorité des titres cités sera disponible dès le 16 avril. Dans le cas contraire, la date de sortie sera précisée ci-dessous :

Tales of Kenzera : Zau (PS5) – 23 avril 2024

Animal Well (PS5) – 9 mai 2024 (inclut dans la future sélection PS Plus de mai 2024)

Dave The Diver (PS4 & PS5)

OddBallers (PS4)

Construction Simulator (PS4 & PS5)

The Crew 2 (PS4)

Raji : An Ancient Epic (PS4 & PS5)

Lego Ninjago, le film : le jeu vidéo (PS4)

Nour : Play with Your Food (PS4 & PS5)

Deliver Us Mars (PS4 & PS5)

Lego Marvel's Avengers (PS4)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

Bien entendu, les abonnés PS Plus Premium pourront mettre la main sur quelques jeux rétro, à savoir :

Alone in The Dark : The New Nightmare (PS4 & PS5)

Star Wars : Rebel Assault III – The Hidden Empire (PS4 & PS5)

Dans cette liste, on vous recommandera de jeter un oeil à l'excellent Dave The Diver. Ce jeu primé mêle plusieurs genres, à savoir exploration/pêche en haute mer/gestion d'un restaurant, d'une manière assez brillante. Raji : An Ancien Epic se présente quant à lui comme un très bon jeu d'action-aventure inspiré des mythologies indiennes. Le titre propose un mixte classique entre exploration, combats et énigmes, mais se démarque par sa direction artistique qui mélange des textures peintes à la main et des rendus 3D.