PS5 : un bug efface tous vos jeux en version numérique, des dizaines de joueurs sont touchés

Un bug étrange touche les PS4, PS5 et même PlayStation Vita. Il efface les jeux possédés en version numérique des comptes des joueurs, qui ne peuvent logiquement plus y accéder.

Cela fait quelques années que les jeux vidéo en version numérique ne sont plus l'apanage des ordinateurs. Tous les constructeurs de consoles s'y sont mis, et Sony a même ouvert le bal des déclinaisons 100 % digitales avec sa PS5 dépourvue de lecteur de disque. C'est en effet l'occasion d'agrandir sa bibliothèque de jeux sans craindre de remplir ses étagères de boîtes toujours plus nombreuses. Il y a cependant des inconvénients, comme celui de ne pas pouvoir revendre les titres qui ne nous intéressent plus par exemple, ou d'être bloqué en cas de panne d'Internet.

Mais si vous avez totalement adopté ce système, votre plus grande crainte est sûrement d'allumer un jour votre console et de voir que vos jeux ont disparu. C'est justement ce qu'ont vécu plusieurs personnes venues témoigner sur le réseau social communautaire Reddit, dans un sujet ouvert par l'utilisateur dSuds2342. D'après lui, plus de 50 joueurs ont été touchés par un bug qui les empêche purement et simplement de lancer leurs jeux en version numérique, comme s'ils ne les possédaient plus.

Un bug efface les jeux en version numérique sur PS4, PS5 et PlayStation Vita

L'internaute résume ce qu'il se passe une fois atteint par le bug. “[…] L'historique de vos transactions semblera tout à fait normal, mais votre onglet « Achetés » dans votre « Bibliothèque de jeux » sur le site Web Playstation.com n'affichera que les titres qui ont été ajoutés après que vous ayez été affecté par le bug. Tous les jeux avant que vous ne soyez touché par le bug seront inaccessibles sur console. Si vous essayez de les télécharger, on vous demandera de les racheter/ré-ajouter depuis PS+, mais lorsque vous essayez de le faire, on vous dira que vous possédez déjà le contenu. Les jeux installés concernés par le bug afficheront une icône de cadenas et ne pourront pas être lancés“.

Il raconte que cela lui est arrivé quand il a voulu lancer le jeu Helldrivers 2. Un message d'erreur CE-117773-6 s'est alors affiché. Après une recherche sur Google, il voit que pour y remédier, il faut lancer la procédure de restauration des licences. En le faisant, il a visiblement déclenché le bug et perdu l'accès à presque tous ses jeux. Seuls restent ceux ajoutés à sa bibliothèque environ 3 jours avant et depuis l'incident. Sony ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, mais est au courant depuis des mois selon les dires de dSuds2342.