PS5 Pro : une PS5 haut de gamme est bien prévue avec une fiche technique alléchante

Les rumeurs vont bon train depuis des mois, mais il semble maintenant que les plans de Sony pour une mise à niveau de la PlayStation 5 vers un modèle Pro se concrétisent.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on entend parler de la PS5 Pro, avec des fuites toujours plus crédibles. Selon un nouveau rapport, la société demanderait désormais aux développeurs de s'assurer que leurs jeux sont optimisés pour un modèle “PS5 Pro” amélioré qui devrait arriver plus tard dans l'année.

The Verge a corroboré les détails qui ont fuité pour la première fois en mars, révélant les spécifications d'une mise à jour itérative du matériel de la PS5, connue sous le nom de code “Trinity”. Sony aurait commencé à informer les fabricants de jeux qu'ils devaient s’atteler à préparer leurs titres pour tirer parti des performances accrues permises par les améliorations matérielles et logicielles de la PS5 Pro.

La PS5 Pro offrira des performances accrues pour des jeux toujours plus jolis

L'un des points clés semble être l'exploitation des capacités de ray tracing de la nouvelle console. Alors que plusieurs jeux PS5 comme Spider-Man 2 et Star Wars Jedi : Survivor intègrent déjà cette technique d'éclairage avancée, la fidélité visuelle souffre sur la console de base de Sony par rapport aux PC gaming haut de gamme.

Selon le rapport, Sony souhaite que ses partenaires optimisent spécifiquement les performances de ray tracing afin que les jeux qui souhaitent arborer un badge “Trinity Enhanced” puissent présenter des améliorations visuelles substantielles grâce à la puissance du ray tracing du GPU amélioré de la PS5 Pro.

Parmi les autres spécifications de la PS5 Pro ayant fait l'objet de fuites, citons un mode CPU plus rapide d'environ 10 %, un GPU avec plus d'unités de calcul pour un rendu plus rapide, et une nouvelle fonction de suréchantillonnage par apprentissage automatique similaire au DLSS de Nvidia, baptisée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cette dernière pourrait permettre d'améliorer considérablement les performances des jeux les plus gourmands.

Si Sony reste naturellement très discret sur les nouveautés matérielles, le fait d'inviter les développeurs à commencer les optimisations Pro laisse penser que l’arrivée de la console approche à grands pas. Si l’on en croit les fuites précédentes, ainsi que la cadence traditionnelle de Sony, le fabricant nippon devrait lancer sa PS5 Pro dès la fin de cette année.