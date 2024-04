Oubliez la PlayStation Portal, cette manette PS1 est transformée en véritable console portable

La communauté des moddeurs ne cesse de nous surprendre par ses ingénieuses prouesses en matière de modification de consoles. Cette fois-ci, c’est du côté de chez PlayStation qu’une nouvelle machine est née.

La dernière création en date est celle du moddeur Hairo Satoh, qui a réussi à transformer une manette PS1 ultra rare en une console portable PlayStation miniature entièrement fonctionnelle. Repérée sur son Instagram, la “PS1 mobile” de Satoh semble avoir été construite à partir de la manette Takara Roulette pour PlayStation, qui est plutôt rare.

Sorti à l'origine uniquement au Japon au début des années 2000, ce périphérique PS1 sous licence comportait une roue colorée au centre, utilisée pour jouer à des jeux télévisés au Japon. Entre les mains expertes de Satoh, cette manette d'un autre temps a été radicalement transformée.

Il greffe un écran sur la manette PS1

La nouvelle machine est plutôt particulière. La roulette originale a été remplacée par un minuscule écran LCD couleur sur lequel tourne un logiciel d'émulation PS1. Toutes les commandes standard sont conservées, et Satoh a ajouté des gâchettes assorties, une molette de volume, des haut-parleurs stéréo, une charge USB-C et même un emplacement pour carte mémoire.

Étrangement, sa petite taille ne semble pas entraver les performances. Satoh a fait une démonstration de l'étrange console portable en faisant tourner des classiques de la PS1 comme Resident Evil 3 et Mega Man 8 dans quelques brèves séquences sur son compte Instagram. Bien qu'elle soit trop petite pour lire les disques de la PS1, l'émulation permet à la console modifiée de s'attaquer à l'ensemble de la bibliothèque.

Ce monstre de poche PlayStation entièrement opérationnel n'est que le dernier d'une longue série de mods de console extrêmement créatifs réalisés par Satoh. Ce bricoleur japonais est devenu célèbre ces dernières années pour ses conversions uniques de consoles portables et ses gadgets de fortune pour GameBoy. Parmi ses créations les plus impressionnantes, citons un Game Boy Advance SP à double écran, une console portable Wii U et même un Tamagotchi smartphone fonctionnel.

Bien sûr, les consoles de poche de Satoh sont des projets personnels qui n'ont aucune chance d'être commercialisés. Vous ne risquez donc pas de pouvoir l’essayer, même si l’aspect console intégrée à la manette est séduisant. Elle fait donc mieux que le récent PlayStation Portal de Sony, qui ne se contente lui que diffuser les jeux sur son écran depuis votre PS5, plutôt que de les faire tourner nativement.