La PS5 Pro ne garantira pas le combo sacré 4K 60 FPS, mais on s’en approche

La PS5 Pro devrait débarquer en fin d'année 2024 et cette version musclée de la console de Sony devrait s'accompagner d'un nouveau label “PS5 Pro Enhanced” pour les jeux. De quoi garantir le fameux combo 4K 60 FPS sur l'ensemble des titres estampillés ? Pas tout à fait.

Comme vous le savez peut-être, nous évoquons depuis des mois dans nos colonnes l'existence potentielle de la PS5 Pro, une version musclée de la console actuelle de Sony. Dernièrement, la fuite de plusieurs documents internes du constructeur tend à confirmer l'arrivée de la machine pour la fin d'année 2024.

Nos confrères de The Verge ont d'ailleurs publié une grande partie de la fiche technique de la PS5 Pro. On pourrait ainsi s'attendre à une nette augmentation de la puissance de calcul, passant ainsi de 10,28 téraflops pour la PS5 à 33,5 téraflops pour sa petite soeur. Par ailleurs, la machine serait dotée d'une nouvelle technologie propriétaire de super-échantillonnage par apprentissage automatique comme le DLSS de Nvidia baptisée PlayStation Spectral Super Resolution (PSRR). Grâce à elle, on pourrait s'attendre à une amélioration drastique des performances en jeu, et notamment du framerate.

De fait, une question se pose : la PS5 Pro va-t-elle enfin marquer le début de l'ère 4K 60 FPS sur tous les jeux ? Il faut dire que ce fameux combo bien connu des joueurs fait partie des promesses de Sony et de Microsoft depuis plusieurs années maintenant. Et en vérité, elle n'a jamais été tenue hormis sur de rares titres. Généralement, il faut faire son choix entre deux modes d'affichage, à savoir Fidélité (pour de la 4K avec Ray-Tracing en 30 FPS) ou bien Performance (4K upscalée ou 1440p en 60 FPS).

La PS5 Pro marquera-t-elle le début du 4K 60 FPS généralisé ? Pas tout à fait

De ce que l'on sait, la PS5 Pro va bien dans ce sens. En effet, Sony aurait demandé aux développeurs d'intégrer à leurs futures productions un mode graphique spécial PS5 Pro. Cette option devra exploiter les capacités de la console comme le PSRR pour offrir un rendu en 4K 60 FPS avec des effets de Ray-Tracing.

Néanmoins et selon The Verge, Sony n'exigera pas forcément ces performances aux studios pour obtenir le label PS5 Pro Enhanced. Ainsi, un jeu qui ne propose pas de la 4K 60 FPS pourra tout de même avoir la pastille sur la jaquette sous certaines conditions. Ainsi, les équipes qui se contenteront d'augmenter la définition maximale (en passant de 1080p 60 FPS à 1440p 60 FPS par exemple) pourront décrocher la certification.

Ajouter des effets de ray-tracing ou augmenter le framerate de manière significative suffiraient également à contenter Sony. Notez par ailleurs que la PS5 Pro embarquerait un mode “Ultra Boost”. Reposant sur le VRR, cette option permettrait d'augmenter la fréquence d'images et la définition sur d'anciens titres.

De ce que l'on retient, les exigences de Sony pour le label PS5 Pro Enhanced se rapprochent de celles adoptées avec la PS4 Pro en son temps. Le constructeur laisse en effet une certaine flexibilité aux développeurs pour améliorer ce qu'ils veulent afin d'acquérir le fameux badge. Une politique appréciable pour les studios, mais qui contraint une nouvelle fois les joueurs à des expériences visuelles diamétralement différentes selon les jeux.

Source : The Verge