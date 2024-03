PS5 Pro : un processeur et un SSD plus rapides, la fiche technique se précise

Sony s’apprêterait à dévoiler d’ici la fin de l’année une version mid-gen de sa PS5, un modèle Pro, et avant sa sortie officielle, on en saurait peut-être déjà un peu plus au sujet de sa fiche technique.

La communauté des joueurs est en ébullition depuis quelques jours avec les dernières fuites sur la PlayStation 5 Pro de Sony, qui laissent entrevoir une augmentation substantielle des performances par rapport au modèle PS5 actuel. Les détails, initialement divulgués par Moore's Law is Dead, puis confirmés par Tom Henderson d'Insider Gaming, annoncent que le modèle Pro sera bien plus puissant, mais on en sait désormais un peu plus.

Insider Gaming vient de dévoiler quelques caractéristiques techniques supplémentaires, dont notamment ce qu’il faut attendre du processeur, du SSD, mais également de la partie audio de cette console.

La fiche technique de la PS5 Pro se dévoile

Selon les fuites, la PS5 Pro sera dotée d'une mémoire système avec une bande passante de 576 Go/s (18GT/s), soit une augmentation de 28 % par rapport à la PS5 standard. Cette amélioration promet des temps de chargement plus rapides et un gameplay plus fluide sur ce modèle Pro.

La PS5 Pro apporterait également des améliorations au processeur. Insider Gaming précise qu’il s’agira du même modèle sur la génération Zen 2 d’AMD, mais il ajouterait un “mode de fréquence élevée du processeur”. Ce mode porterait la vitesse du processeur à 3,85 GHz, soit une augmentation de 10 % par rapport au modèle standard.

Enfin, l'audio est un autre domaine dans lequel la PS5 Pro devrait exceller. Le nouvel ACV (Audio Compute Velocity) fonctionnerait à des vitesses d'horloge beaucoup plus élevées, offrant 35 % de performances supplémentaires dans la bibliothèque ACM par rapport à la PS5 standard.

Ces fuites suggèrent que la PS5 Pro n'est pas une simple mise à jour mineure de la PS5 originale. Cependant, maintenant que nous pouvons dresser un portrait plus détaillé de la console, on remarque que l’écart de performances entre la PS5 et la PS5 Pro ne sera peut-être pas aussi important que celui entre la PS4 et la PS4 Pro au cours de la génération précédente. Cependant, la nouvelle IA pourrait bien changer la donne.