PS5 Pro : 45% plus puissante que la PS5 ? Ce que l’on sait de sa fiche technique

Alors que son annonce n’est pas attendue avant plusieurs mois, on en sait peut-être déjà un peu plus au sujet de la fiche technique de la future PS5 Pro, et celle-ci sera sans surprise la console la plus puissante de Sony.

Si l’on en croit les dernières informations partagées par le YouTubeur Moore’s Law is Dead, qui prétend avoir des sources bien placées, la PlayStation 5 Pro de Sony devrait changer la donne. Selon ses sources, la PS5 Pro serait sans surprise beaucoup plus puissante que la première génération, mais on sait désormais plus en détail à quoi s’attendre.

D’après lui, le rendu des jeux serait jusqu'à 45 % plus rapide que celui de la PS5 originale. Mais ce n’est pas tout. En ce qui concerne les performances en ray tracing, elles pourraient être 2 à 3 fois supérieures, voire 4 fois plus rapides dans certains cas.

La PS5 Pro se dévoile avant l’heure

Au cœur de la PS5 Pro se trouverait le SoC “Trinity” d'AMD. Il s'agit d'une puce robuste dotée d'un GPU plus puissant et d'une mémoire GDDR6 à 20 Gbps. Cela signifie que les jeux seront plus beaux et plus fluides. C’est la nouvelle architecture de ray tracing de la puce Trinity qui serait à l'origine de ce bond en avant des performances.

L’IA occupera aussi une place importante dans la PS5 Pro. Elle disposera d'une configuration spéciale pour l'apprentissage automatique (ML) qui alimente la technologie de mise à l'échelle et d'anticrénelage de Sony, appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), qui fonctionnera à peu près de la même manière que le DLSS de Nvidia ou le FSR d’AMD.

Au niveau des performances brutes de la console, Moore’s Law is Dead annonce 67 TFLOPS en 16-bit floating point. Il faut donc diviser cela par deux pour atteindre les chiffres 32-bit régulièrement annoncés par Microsoft ou Sony. Pour rappel, la Xbox Series X offre 12 TFLOPS, donc avec 33,5 TFLOPS, la nouvelle PS5 Pro serait près de 2,5 fois plus puissante. Bien que la comparaison ne soit pas très précise, il s’agit environ des performances offertes par la RTX 4070 de Nvidia. Évidemment, pour l’instant, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes tant que Sony n’a rien officiellement annoncé.