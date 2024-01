PlayStation Plus : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en février 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus sur PS4 et PS5 en février 2024. Au programme ce mois-ci, une exclusivité PlayStation multijoueur, du roller mélangé à de l'action survoltée, et un Souls-like prenant place durant la Révolution française. En piste !

Après une sélection PlayStation Plus plutôt séduisante en janvier 2024 avec A Plague Tale : Requiem, Evil West et Nobody Saves The World, Sony vient tout juste de dévoiler en ce 31 janvier 2024 la liste officielle des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en février.

Pour rappel, tous les abonnés au PlayStation Plus (qu'importe la formule choisie parmi Essential, Extra ou Premium) peuvent récupérer gratuitement trois nouveaux jeux sur PS4 et PS5. Généralement, le constructeur fait en sorte de proposer un titre majeur, accompagné ensuite de jeux AA ou des productions indépendantes.

De leur côté, les utilisateurs qui ont souscrit au PlayStation Plus Extra ou Premium peuvent en plus accéder à un vaste catalogue de jeux mis à jour chaque mois. En janvier, les joueurs ont notamment pu mettre la main sur le remake de Resident Evil 2, Tiny Tina's Wonderlands ou encore Hardspace Shipbreaker.

Liste des jeux PS4 et PS5 offerts avec le PS Plus en février 2024

Mais sans plus attendre, voici la liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en février 2024 :

Foamstar (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Rollerdrome (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Steelrising (PS5)

Commençons par évoquer Foamstars, une toute nouvelle exclusivité PlayStation disponible dès le jour de sa sortie via le PS Plus ce 6 février. Souvent comparé à Splatoon de Nintendo, Foamstars se présente comme un jeu de tir en ligne en 4 contre 4 dans lequel il faudra utiliser de la mousse pour modifier l'environnement (pour créer des surfaces glissantes pour se déplacer rapidement ou se protéger des attaques ennemies).

On enchaîne ensuite avec Rollerdrome, l'une des dernières productions de Roll7, les papas de OlliOlli. La formule du titre est plutôt originale et mêle ride/figures aériennes en roller et affrontements à l'arme à feu. Quant à Steelrising, ils devraient occuper les fans de Souls-like qui attendent désespérément l'extension d'Elden Ring. L'histoire du jeu prend place dans un Paris alternatif où la Révolution française a été réprimée par une armée d'automates assoiffés de sang. Précisons que les utilisateurs pourront récupérer ces trois jeux dans leur bibliothèque dès le 6 février 2023.