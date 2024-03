Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en mars 2024

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mars 2024. Encore une fois, il y en aura pour tous les goûts entre Control Ultimate Editon, LightYear Frontier ou encore MLB The Show 2024.

Alors que Microsoft a récemment confirmé l'arrivée des premières exclusivités Xbox comme Pentiment ou Sea of Thieves sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, le constructeur américain continue naturellement d'abreuver le catalogue du Xbox Game Pass.

En ce mardi 5 mars 2024, la firme de Redmond vient de dévoiler la liste des nouveaux titres à venir sur son service gaming. Et autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts entre jeu d'action-aventure, simulation de baseball, et jeu de survie/exploration. Mais sans plus attendre, voici la liste complète des jeux annoncés sur le Xbox Game Pass.

A lire également : Xbox Game Pass – de nouveaux jeux arrivent pour la fin du mois de février 2024

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mars 2024

Warhammer 40 000 : Boltgun – Disponible (Cloud, Console & PC)

PAW Patrol World : la Pat' Patrouille – 7 mars (Cloud, Console & PC)

SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 12 mars (Cloud, Console & PC)

Control Ultimate Edition – 13 mars (Cloud, Console et PC)

No More Heroes 3 – 14 mars (Cloud, Console & PC)

LightYear Frontier (version preview) – 19 mars (Cloud, Console & PC)

MLB The Show 2024 – 19 mars (Cloud & Console)

Dans cette liste bien fournie, on vous recommanderai de jeter un coup d'oeil à Warhammer 40 000 : Boltgun. Ce FPS rend un vibrant hommage aux jeux de tirs des années 90, Doom et Quake en tête, le tout dans l'univers impitoyable et sanguinolent de Warhammer 40 000. Un plaisir coupable on vous l'avoue.

Si comme nous, vous avez adoré Alan Wake 2, on vous invite vivement à découvrir Control, la précédente production du studio Remedy Entertainment. Ce jeu d'action-aventure surnaturel, dont l'histoire prend place dans le même univers, vous mettra dans la peau de Jesse Faden, une jeune femme qui se retrouve subitement à la tête du FBC, le Bureau Fédéral du Contrôle. Cette organisation mystérieuse se charge de résoudre et cacher tous les évènements surnaturels survenus aux Etats-Unis.

Dans un tout autre genre, Lightyear Frontier semble prometteur avec sa recette mélangeant survie, exploration de planètes extraterrestres magnifiques, conduite et personnalisation de mécha et gestion d'une ferme. Une formule intrigante, le tout jouable jusqu'à quatre !