Cette mise à jour Tesla pourrait vous éviter de graves blessures lors d’un accident

La sécurité automobile se joue parfois à quelques millièmes de seconde. Tesla compte bien exploiter ce laps de temps minuscule avec une nouvelle approche. La marque déploie une mise à jour pour repenser la protection des occupants.

Tesla detecte accidents
Source : Tesla

La protection des occupants reste un argument central pour vendre une voiture aujourd'hui. Les constructeurs rivalisent de dispositifs pour limiter les conséquences d'un accident. Airbags, prétensionneurs de ceinture ou freinage d'urgence se généralisent sur la plupart des modèles. Beaucoup de ces équipements restent pourtant invisibles au quotidien, à l'image de la fonction de sécurité méconnue qui protège déjà les passagers du Model Y. Les marques cherchent surtout à gagner un temps précieux au moment du choc.

Sur ce terrain, Tesla avance ses propres idées. La firme s'appuie sur Vision, son système de caméras déjà au cœur de la conduite assistée. Le constructeur exploite ces objectifs pour bien plus que la route, comme le montre le brevet de la caméra Tesla qui cligne des yeux pour garder une vision nette. Cette fois, la marque américaine s'attaque directement au déclenchement des airbags sur ses Model 3 et Model Y.

Les caméras des Tesla Model 3 et Y déclenchent leurs airbags plus tôt en voyant le choc arriver

Tesla déploie cette fonction par une simple mise à jour à distance. Le constructeur explique dans une vidéo officielle avoir réglé ses caméras pour identifier le type d'impact et estimer le moment du contact avant même les capteurs physiques. Le système prépare alors les airbags et tend les ceintures une fraction de seconde plus tôt. Selon la marque, ce gain atteint jusqu'à 70 millisecondes face à une collision jugée inévitable. Un airbag réclame un certain temps pour se gonfler complètement. Ces quelques millièmes peuvent suffire à éviter de graves blessures.

Les caméras ne décident toutefois jamais seules de ce déclenchement. Les capteurs d'impact traditionnels gardent le dernier mot, le système Tesla Vision vient seulement les épauler. Cette nuance rassure face aux craintes de déploiements intempestifs, déjà reprochés au tout-caméra de la marque. Elon Musk affirme de son côté que cette technologie réduit fortement le risque de blessure ou de décès. La fonction concerne les Model 3 et Model Y récents, certains modèles de 2022, sans oublier les Model S et Model X plus haut de gamme.


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