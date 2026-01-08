Pixel Watch 3 : la montre connectée de Google passe à moitié prix pour les soldes d’hiver, vite !

Vous cherchez une montre connectée qui combine un design sobre et des fonctionnalités complètes ? C’est le cas de la Google Pixel Watch 3 qui suivra vos performances au quotidien tout en offrant un look passe-partout très réussi. Et bonne nouvelle : pour les soldes, Amazon a cassé son prix en deux !

Les smartwatchs sont devenues au fil des années un accessoire indispensable pour compléter les capacités de votre téléphone. Que ce soit pour suivre vos activités sportives, votre santé au quotidien ou tout simplement pour contrôler certaines fonctionnalités de votre smartphone sans avoir à le sortir de votre poche, une montre connectée s’avère très pratique.

Il existe aujourd'hui de nombreuses références de smartwatchs mais toutes ne se valent pas. Si vous cherchez un modèle performant qui pourra s’intégrer parfaitement avec tous vos outfits, la Pixel Watch 3 est un excellent choix. Et pour ce deuxième jour des soldes d’hiver, sa version WiFi avec un écran de 45 mm bénéficie d’une énorme réduction de plus de 50%. Ainsi, la Pixel Watch 3 est normalement disponible au prix de vente conseillé de 449 euros. Mais Amazon la propose en ce moment pour seulement 219 euros, soit une baisse de prix impressionnante de 230 euros. En plus, la promotion est disponible sur tous les coloris : Noir, Porcelaine et Vert Sauge.

Pourquoi choisir la Google Pixel Watch 3 ?

Cette troisième génération de Pixel Watch apporte de grosses avancées. Sa version 45 mm propose ainsi un écran Actua 40% plus grand que celui de la Pixel Watch 2. Les différentes informations sont donc nettement plus visibles à votre poignée. Mais il n’y a pas que la taille qui a été améliorée puisque la luminosité est deux fois plus importante. Elle atteint ainsi 2000 nits pour garder toute la visibilité, même en plein soleil. L’écran bénéficie de la technologie OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement dynamique entre 1 et 60 Hz qui permet d’avoir un aspect fluide tout en optimisant l’autonomie.

Ainsi, en activant le mode Always-On, vous obtenez jusqu’à 24 heures d’autonomie. Et avec le mode économie d'énergie vous pouvez atteindre jusqu’à 36 heures en une seule charge. Comparé à la précédente génération, c’est une amélioration de 35%.

Mais la Pixel Watch 3 est bien plus qu’un bel écran, c’est un outil qui pourrait tout simplement vous sauver la vie. En effet, elle est capable d’appeler les secours si elle détecte que son utilisateur n’a plus de pouls ou en cas de chute brutale. Vous pouvez aussi l’utiliser comme balise de détresse en indiquant à vos contacts votre position, votre niveau de batterie et si vous avez pu appeler les secours.

Cette smartwatch est aussi parfaite pour les entraînements sportifs. Grâce à ses nombreux capteurs, elle peut suivre plus de 40 activités sportives et vous donner des conseils en temps réel. Et chaque matin, vous pouvez recevoir les infos importantes, la météo ou votre score de sommeil.